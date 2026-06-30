우리금융, 지속가능경영보고서 발간...기후 공시 대응 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기후·자연 통합보고서 별도 공개

ESG 핵심 성과 제시

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융그룹이 기후 공시 체계를 강화한 지속가능경영보고서를 내놓으며 ESG 경영 투명성을 높였다.

우리금융은 30일 지난해 경영 성과를 담은 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 밝혔다.

[사진=우리금융]

이번 보고서는 ESG 전략과 실행 성과를 체계적으로 담은 것이 특징으로, 글로벌 공시 기준인 GRI(지속가능경영 보고 가이드라인)를 반영해 작성됐다.

특히 기후 변화와 자연자본 관련 정보를 별도의 '기후·자연 통합보고서'로 분리해 공개하며 공시 체계를 한층 강화했다. 기후 부문에는 한국지속가능성기준위원회 기준을 처음 적용해 향후 국내 공시 의무화에 선제적으로 대응할 수 있는 기반도 마련했다.

보고서에는 우리금융의 주요 ESG 과제를 중심으로 한 성과도 포함됐다. ESG 금융 확대, 금융소비자 보호 강화, 금융 AX(디지털 전환) 혁신 등 핵심 분야를 '스페셜 리포트' 형태로 구성해 친환경 금융과 사회적 금융 지원, 소비자 보호 체계 운영 현황 등을 상세히 담았다.

임종룡 우리금융 회장은 "생산적 금융과 포용금융, 기후금융 등 다양한 영역에서 금융의 역할을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라며 "신뢰 기반의 경영을 통해 장기적인 기업 가치를 창출하겠다"고 밝혔다.

한편 우리금융은 글로벌 ESG 평가에서도 성과를 이어가고 있다. S&P 글로벌의 주요 지속가능성 지수에 2년 연속 편입됐으며, CDP 평가에서 리더십 등급을 획득하고 블룸버그 ESG 평가에서도 최고 수준을 유지했다.

peterbreak22@newspim.com