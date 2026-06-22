동양생명, 우리금융과 '포괄적 주식교환' 2차 주주간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 동양생명이 22일 서울 종로구서 주주간담회를 열었다.
- 우리금융과의 포괄적 주식교환 추진을 설명했다.
- 자사주 소각 시점 등 질의에 답하며 소통했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 계열사 동양생명이 포괄적 주식교환과 관련해 주주들과의 소통을 목적으로 22일 오후 2시 30분 서울 종로구 그랑서울에서 주주간담회를 개최한다.
이번 간담회는 지난달 우리금융그룹과 동양생명이 포괄적 주식교환 추진 계획을 발표한 이후 처음 진행된 주주간담회에 이어 마련된 두 번째 자리다.
동양생명과 우리금융그룹은 포괄적 주식교환 및 지배구조 개편에 따른 중장기적 기대효과와 기업가치 제고 방안 등 주요 안건에 대해 설명하고 주주들의 주요 관심사 및 질의에 답변하기 위해 이번 행사를 기획했다.
특히 이번 간담회에는 우리금융그룹 관계자도 자리를 함께해 동양생명과 공동으로 주주 소통에 나설 예정이다. 두 회사는 자사주 소각 시점을 포함해 주주들이 제기한 다양한 질의에 답변하고 주주 의견을 청취하는 등 논의를 진행할 계획이다.
동양생명 관계자는 "이번 간담회는 포괄적 주식교환과 관련한 주요 사항을 주주들에게 투명하게 공유하기 위해 마련된 자리"라며 "향후에도 주주들과의 소통을 지속하며 기업가치와 주주가치를 높이기 위해 노력하겠다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com