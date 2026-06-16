동양생명, 검사부터 고액·재활치료까지 아우르는 암 특약 신설

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 계열사 동양생명은 암 진단 이후 실제 치료 과정에서 발생하는 경제적 부담을 완화하기 위해 치료 단계별 보장을 강화한 '(무)종합병원이상암통합치료비특약'을 출시했다고 16일 밝혔다.

국가암등록통계에 따르면 2023년 신규 암 환자는 28만 8613명으로 전년 대비 2.5% 증가했으며, 최근 5년간 암 환자의 5년 상대생존율은 73.7%를 기록했다. 이처럼 암 환자 수와 생존율이 동시에 늘어나면서 진단 이후 발생하는 단계별 의료비 대비 필요성이 제기되어 왔다.

'(무)종합병원이상암통합치료비특약'은 이러한 변화에 맞춰 암 검사 단계부터 주요 치료, 후속 관리 등 암 치료 전반의 과정을 하나의 특약으로 구성한 것이 특징이다.

[사진=동양생명]

보장 범위는 암 CT·PET·MRI·초음파 검사와 특정 차세대염기서열분석(NGS) 유전자패널 검사 등 초기 단계부터 ▲다빈치로봇수술 ▲표적·특정면역항암약물허가치료 ▲항암양성자방사선치료 등 고액이 소요되는 치료 영역까지 넓혔다. 아울러 통증완화치료와 재활치료 등 후속 과정에서 발생하는 비용도 보장 대상에 포함했다.

또한 진단 시점에 지급되는 일회성 보장 방식에서 벗어나, 치료 과정 중 반복적으로 발생하는 비용을 감당할 수 있도록 설계했다. 해당 연도에 보험금을 수령했더라도 다음 해에 다시 지급 사유가 충족되면 약관 기준에 따라 반복 보장이 가능하며, 복수 항목에 해당하더라도 연간 가입금액 한도 내에서 지급된다.

본 특약은 '(무)우리WON하는보장보험'을 통해 선택 가입할 수 있으며, 가입 가능 연령은 만 15세부터 최대 80세까지다. 40세 남성이 ▲1억원형 ▲일반심사형 ▲종신만기 ▲20년납으로 가입할 경우 월 보험료는 5만원대로 산출된다.

동양생명 관계자는 "최근 암보험 시장에서는 일시금 형태의 진단비를 넘어 치료 과정의 실질적인 비용을 지원하는 보장의 중요성이 커지고 있다"며 "이번 특약은 가입자가 치료비 부담을 경감하고 실제 치료에 집중할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다"고 설명했다.

eoyn2@newspim.com