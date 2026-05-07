동양생명, 안심종신보험 출시…매년 보험금 10% 체증

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 장기납 종신보험 시장 공략과 상품 포트폴리오 강화를 위해 '(무)우리WON하는7년안심종신보험'을 출시했다고 7일 밝혔다.

이 상품은 고객이 구조와 보장 내용을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 20년납 단일 구조로 설계한 사망보장 중심 종신보험이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 장기납 종신보험 시장 공략과 상품 포트폴리오 강화를 위해 '(무)우리WON하는7년안심종신보험'을 출시했다고 7일 밝혔다. [사진=동양생명] 2026.05.07 yunyun@newspim.com

특히 사망보험금이 매년 전년 대비 10%씩 체증되는 구조를 적용해 가입 후 20년이 지나면 최초 가입금액 대비 약 611% 수준까지 확대되는 것이 특징이다. 또 장기 유지 고객을 위한 유지보너스를 반영해 가입 나이와 관계없이 7년 시점 환급률 100%를 제공하도록 설계했다.

동양생명은 최근 종신보험 시장에서 사망보장 경쟁력뿐 아니라 장기 유지에 따른 실익까지 함께 고려하는 수요가 커지고 있는 흐름을 반영한 것이라고 설명했다.

상품은 일반심사형과 간편심사형으로 가입할 수 있다. 일반심사형 가입 가능 연령은 남성 만 15세~63세, 여성 만 15세~70세이며, 간편심사형은 남성 만 15세~57세, 여성 만 15세~70세까지 가입 가능하다.

또 계약일로부터 7년 경과 후에는 UL종신전환형으로 전환 신청이 가능하며, 전환 시 배우자나 자녀로 피보험자 변경도 할 수 있다. 이를 통해 생애주기 변화에 따라 가족 단위 보장 활용이 가능하도록 했다.

동양생명 관계자는 "'우리WON하는7년안심종신보험'은 사망보장 경쟁력과 장기 유지 고객의 환급 실익을 함께 높이는 데 초점을 맞춘 상품"이라며 "앞으로도 고객에게 실질적인 도움이 되는 보장성 상품을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com