동양생명, 금융취약계층 위한 '방문 서비스' 시행

AI 핵심 요약beta
- 동양생명은 7일부터 고령층 등 금융취약계층 대상 방문 서비스를 시행했다.
- 콜센터 신청 시 직원이 1~7일 내 고객 집으로 방문해 보험금 청구 서류를 지원한다.
- 디지털 격차 해소와 휴먼 터치 전략으로 금융 포용성을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 디지털 전환 과정에서 소외될 수 있는 고령층 및 금융취약계층의 금융 접근성 제고를 위해 지난 7일부터 '방문 서비스'를 시행했다고 12일 밝혔다.
최근 금융권 전반에 비대면 서비스가 확산되면서 대면 창구가 축소됨에 따라 모바일 앱 이나 온라인 이용이 어려운 일부 고객의 금융 이용 장벽은 오히려 높아지고 있다. 이에 동양생명은 이러한 '디지털 격차' 문제를 해소하고, 누구나 차별 없이 금융 서비스를 이용할 수 있도록 이번 서비스를 도입했다.
서비스 대상은 온라인이나 모바일, 우편, 지점 방문 등 기존 접수 채널 이용이 불가능한 금융취약계층으로, 고객이 콜센터를 통해 '방문 서비스'를 신청하면, 서비스 대행 직원 이 1~7일 내 고객이 원하는 장소로 직접 방문해 보험금 청구 등 업무에 필요한 서류 접수를 지원한다.
이번 서비스는 단순한 편의 제공을 넘어, 디지털 환경 변화 속에서도 고객과의 접점을 유지하고 금융의 공공성과 포용성을 강화하기 위한 '휴먼 터치(Human Touch)' 전략의 일환이다.
동양생명 관계자는 "금융의 디지털화가 빠르게 진행될수록 소외되는 고객이 발생하지 않도록 하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 고객의 삶 가까이에서 실질적인 도움을 제공 하는 '수호천사' 역할을 통해 금융취약계층 지원과 상생 금융을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com