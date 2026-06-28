우리금융, 15번째 굿윌스토어 개점

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

발달장애인 일자리 확대…2034년까지 100개 점포 목표

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리금융그룹 우리금융미래재단이 지난 26일 서울 영등포구 신길동에 발달장애인 자립 지원 매장 '굿윌스토어 밀알신길점'을 개점했다고 28일 밝혔다. 이는 우리금융이 선보인 15번째 점포다.

[사진= 우리금융그룹]

굿윌스토어는 기부받은 물품 판매 수익으로 발달장애인을 고용하는 장애인 근로사업장이다. 밀알신길점은 180평 규모로 매장과 기증센터, 직원 휴게실을 갖추고 있으며, 수도권 지역 발달장애인들에게 안정적인 일자리와 자립 기반을 제공할 예정이다.

우리금융은 지난달 경기 화성에 신영통점을 개점한 데 이어 이번 점포를 열었다. 이전에는 울산, 대구, 청주 등 전국 각지에 매장을 건립했으며, 경기 여주에는 우리은행 영업점과 결합한 '굿윌브랜치'를 운영 중이다.

우리금융은 2034년까지 총 300억 원을 투입해 전국에 100개 점포를 건립하고 발달장애인 1,500명에게 일자리를 제공할 계획이다. 올해는 하남과 전주 등에도 신규 매장을 순차적으로 확대한다.

기부 물품 판매 수익은 발달장애인 일자리 창출에 활용된다. 우리금융미래재단은 우리은행 ATM 코너에 '굿윌기부함'을 설치했으며, 우리WON뱅킹 앱의 물품 기부 서비스를 통해 비대면 기부도 가능하다. 기부자는 기부금 영수증으로 연말정산 세액공제 혜택을 받을 수 있다.

romeok@newspim.com