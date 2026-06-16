장애인고용공단, 굿윌스토어에 재활용품 기증…장애인 일자리 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국장애인고용공단이 16일 굿윌스토어에 1만9519점을 기증했다
- 재활용품 기증 캠페인은 2015년부터 12년간 이어졌다
- 판매 수익은 장애인 일자리 유지와 자립 지원에 쓰인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국장애인고용공단은 공단 임직원으로 구성된 디딤도리 봉사단이 16일 굿윌스토어에 재활용품 1만9519점을 기증했다고 밝혔다.
굿윌스토어 재활용품 기증 캠페인은 2015년부터 12년간 이어져 온 공단 대표 사회공헌활동으로, 장애인 일자리 유지와 자립 지원을 목표로 하고 있다.
이번 캠페인으로 수집한 1만9519점의 기증물품은 굿윌스토어 장애인 근로자의 선별·상품화 과정을 거쳐 전국 매장에서 판매된다. 판매 수익은 장애인 자립 지원에 활용된다.
디딤도리 봉사단은 중증장애인 문화체험 지원, 이동 약자를 위한 자료 수집 활동 등 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다.
봉사단은 앞으로도 장애인 고용 확대와 지역사회 상생에 기여할 수 있는 나눔 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.
이날 기증식에 참석한 이덕희 공단 기획관리이사는 "임직원들이 함께한 재활용품 기증이 장애인 일자리 창출로 이어져 더욱 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 장애인의 경제적 자립을 지원하고 사회적 가치 확산에 기여할 수 있도록 다양한 사회공헌활동을 적극 추진하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com