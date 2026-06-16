장애인고용공단, 굿윌스토어에 재활용품 기증…장애인 일자리 지원

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국장애인고용공단은 공단 임직원으로 구성된 디딤도리 봉사단이 16일 굿윌스토어에 재활용품 1만9519점을 기증했다고 밝혔다.

굿윌스토어 재활용품 기증 캠페인은 2015년부터 12년간 이어져 온 공단 대표 사회공헌활동으로, 장애인 일자리 유지와 자립 지원을 목표로 하고 있다.

경기 성남시의 한국장애인고용공단 본부 전경 [사진=장애인고용공단]

이번 캠페인으로 수집한 1만9519점의 기증물품은 굿윌스토어 장애인 근로자의 선별·상품화 과정을 거쳐 전국 매장에서 판매된다. 판매 수익은 장애인 자립 지원에 활용된다.

디딤도리 봉사단은 중증장애인 문화체험 지원, 이동 약자를 위한 자료 수집 활동 등 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다.

봉사단은 앞으로도 장애인 고용 확대와 지역사회 상생에 기여할 수 있는 나눔 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.

이날 기증식에 참석한 이덕희 공단 기획관리이사는 "임직원들이 함께한 재활용품 기증이 장애인 일자리 창출로 이어져 더욱 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 장애인의 경제적 자립을 지원하고 사회적 가치 확산에 기여할 수 있도록 다양한 사회공헌활동을 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com