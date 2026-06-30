뉴트리 에버콜라겐, 신제품 '에버콜라겐 워터풀 앰플' 출시

AI 핵심 요약beta
- 뉴트리가 30일 에버콜라겐 워터풀 앰플을 출시했다
- 저분자콜라겐펩타이드와 히알루론산 결합해 피부보습과 자외선 손상 개선 기능성을 인정받았다
- 체내흡수율 높인 GPH 콜라겐 적용하고 액상 스틱 제형으로 수분 부족 인한 건조함 개선에 초점 맞췄다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 건강기능식품 전문기업 뉴트리가 대표 브랜드 에버콜라겐의 신제품 '에버콜라겐 워터풀 앰플'을 출시했다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 이 제품은 피부 수분 케어에 특화된 마시는 콜라겐으로, 저분자콜라겐펩타이드 1,000mg과 히알루론산을 결합했다. 콜라겐이 피부 장벽을 형성하고 히알루론산이 수분을 저장함으로써 피부 겉과 속을 동시에 관리하는 복합 보습 솔루션을 제공한다.
제품에 사용된 저분자콜라겐펩타이드는 식품의약품안전처로부터 피부 보습과 자외선에 의한 피부 손상으로부터 피부 건강 유지에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받았다. 인체적용시험에서는 피부 보습, 눈가 주름, 진피 치밀도 등 총 17개 지표에서 개선 효과를 확인했다.
회사에 따르면 뉴트리의 독자 원료인 'GPH 콜라겐'을 적용해 차별화를 도모했다. 이 원료는 효소 처리 기술을 통해 일반 콜라겐 대비 체내 흡수율을 약 54배 높였다. 이를 통해 섭취 시 피부 깊숙이 흡수·전달되는 효율성을 높였다. 제품은 액상형 스틱 앰플 제형으로 출시돼 별도의 물 없이도 간편하게 섭취할 수 있다.
뉴트리 관계자는 "에버콜라겐 워터풀 앰플은 수분 부족으로 인한 피부 속당김과 건조함을 개선하는 데 초점을 맞춘 제품"이라고 설명했다. 뉴트리는 25년간 축적된 콜라겐 연구 기술력을 바탕으로 기능성 이너뷰티 제품 라인업을 확대해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com