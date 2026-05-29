뉴트리, 에버콜라겐 올리브영 美 매장 입점

AI 핵심 요약beta
- 뉴트리가 29일 에버콜라겐의 미국 오프라인 첫 진출을 밝혔다다
- 에버콜라겐은 이달 말 오픈하는 올리브영 미국 패서디나점에 3종 제품으로 입점한다
- 뉴트리는 미국 올리브영 매장을 단계 확대해 K-이너뷰티 대표 브랜드 입지를 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 건강기능식품 전문기업 뉴트리의 콜라겐 브랜드 에버콜라겐이 올리브영의 미국 패서디나점에 공식 입점하며 미국 오프라인 시장에 첫 진출한다.
뉴트리는 29일 에버콜라겐이 이달 말 오픈하는 올리브영 미국 패서디나점에 입점한다고 밝혔다. 입점 제품은 에버콜라겐 타임(10포), 에버콜라겐 바이탈(10포), 에버콜라겐 인앤업비오틴셀(4주분) 등 총 3종이다.
회사에 따르면 이번 패서디나점 입점을 시작으로 미국 올리브영 매장에 단계적으로 입점을 확대할 계획이다. 미국 내 주요 상권을 중심으로 브랜드 접점을 넓혀 K-이너뷰티 대표 브랜드로서의 입지를 강화한다는 전략이다.
이번 오프라인 진출은 올리브영 미국 온라인몰과의 온·오프라인 병행 운영(O2O)을 바탕으로 이뤄진다. 미국 현지 소비자를 대상으로 브랜드 경험과 접근성을 동시에 높일 수 있을 것으로 예상된다.
뉴트리 관계자는 "올리브영 미국 오프라인 매장 입점은 에버콜라겐의 글로벌 확장에 있어 중요한 전환점"이라며 "미국 소비자에게 K-이너뷰티의 우수성을 직접 선보일 수 있게 된 만큼 현지 시장 내 브랜드 인지도를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com