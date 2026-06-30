스카이월드와이드, TSID와 인증·보안 강화형 AI DB 인프라 구축

AI 핵심 요약beta
- 스카이월드와이드가 30일 티에스아이디와 AI·데이터 솔루션 보안 강화를 위한 업무협약을 체결했다
- 양사는 온토비아에 TSID 동적 인증 기술을 결합해 제로트러스트 환경의 AI DB 보안 솔루션을 금융·국방 등 공공·민간에 공급할 계획이다
- 스카이월드와이드는 그래프 DB 특허 기반 다양한 데이터베이스·AI 솔루션을 제공하며 고신뢰 AI DB 인프라 구축에 나선다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 에이전트 및 데이터베이스 솔루션 기업 스카이월드와이드가 보안·인증 전문기업 티에스아이디(TSID)와 AI·데이터 솔루션의 인증·보안 경쟁력을 강화하기 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 생성형 AI와 에이전트 확산, 클라우드 기반 데이터 활용 증가에 따라 데이터베이스와 AI 플랫폼을 아우르는 보안의 중요성이 커지고 있다. AI 에이전트 및 데이터 보안의 중요성이 강조됨에 따라 스카이월드와이드는 이번 협약을 통해 AI DB 솔루션 보안 기술을 고도화하고, 시장 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.
TSID는 비밀번호, 생체정보, 고정 인증키 등 기존 인증 체계의 고정값 의존도를 낮추는 실시간 동적 인증 기술을 보유하고 있다고 회사는 설명했다. 이 기술은 상황과 조건에 따라 실시간으로 변경되는 인증값으로 사용자를 확인하기 때문에 계정 탈취나 무단 접근을 원천 차단할 수 있다.
양사는 스카이월드와이드가 보유한 국내 유일 그래프 데이터베이스 특허 기술이 적용된 AI 에이전트 온토비아에 TSID의 사용자 인증·보안 기술을 결합할 예정이다. 계정 탈취와 인증정보 유출, 비인가 접근을 막는 보안 체계를 함께 설계해 데이터 접근 단계부터 보안 위협을 차단하는 제로 트러스트 환경을 구현한 AI DB 솔루션을 금융·국방 등 공공·민간 시장에 공급할 방침이다.
신재혁 스카이월드와이드 대표는 "AI 시대 경쟁력은 데이터를 많이 보유하는 것이 아닌, 대량의 데이터를 안전하게 보호해 신뢰성을 제공하는 기술에 달려 있다"며 "핵심 데이터와 지식자산을 안전하게 보호하는 인증·보안 시스템의 중요성이 높아지는 만큼, 공공·민간 시장에서 안심하고 도입할 수 있는 고신뢰 AI DB 인프라를 구축하며 솔루션을 제공해 나가겠다"고 말했다.
한편 스카이월드와이드는 국내 유일의 그래프 데이터베이스 기술 특허를 보유한 AI 솔루션 기업으로, PostgreSQL 기반 엔터프라이즈 데이터베이스 관리 시스템 아젠스SQL, 크로스 모델형 데이터베이스 관리 시스템 아젠스그래프, 하이브리드 AI 에이전트 온토비아 등 솔루션을 제공하고 있다.
nylee54@newspim.com