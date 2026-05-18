스카이월드와이드-블루포지, AI 코딩 플랫폼 공동 사업화

국내 결제 인프라 연동…비개발자도 자연어로 서비스 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 에이전트 및 DB 솔루션 기업 스카이월드와이드가 바이브 코딩 솔루션 전문 기업 블루포지와 업무협약(MOU)을 체결하고 AI 바이브코딩 플랫폼의 공동 사업화에 나선다고 18일 밝혔다.

양사는 토스페이먼츠, 네이버페이, 카카오페이, 라인페이 등 국내 주요 결제 인프라에 블루포지 솔루션을 연동하고, 국내 서비스와 호환되는 다양한 MCP(Model Context Protocol)를 추가 탑재해 한국 사용자 환경에 맞춘 커스터마이징을 완료했다.

회사에 따르면 이 플랫폼은 비개발자도 자연어만으로 홈페이지와 쇼핑몰 등 디지털 서비스를 직접 구축하고 운영할 수 있다. 소상공인과 1인 사업가 등 비개발자 계층의 디지털 창업 진입 장벽을 낮추는 것을 목표로 한다.

스카이월드와이드-블루포지 MOU 체결. [사진=스카이월드와이드]

양사는 플랫폼 서비스 공동 사업화를 중심으로 기능 고도화, 브랜딩 및 영업을 통한 고객 확보, 공공시장 진출 등 협력을 확대할 계획이다. 스카이월드와이드가 B2C·B2B·공공기관 영업과 시장화·브랜딩을 담당하고, 블루포지가 핵심 기술 개발과 플랫폼 구현을 책임진다.

스카이월드와이드 신재혁 대표는 "누구나 AI와 자연스러운 대화만으로 디지털 온라인 서비스를 만들고 운영할 수 있는 환경을 제공하는 것이 이번 협력의 목표"라고 말했다. 블루포지 서상재 대표는 "코딩 LLM 및 멀티 AI 모델 기반 코드 생성 기술과 스카이월드와이드의 시장·고객 파트너십 역량이 시너지를 발휘해 새로운 AI SaaS 시장을 선점해 나갈 것"이라고 밝혔다.

양사는 6월 플랫폼 정식 출시를 시작으로 연말까지 파트너 채널 확대, 공공기관 대상 PoC(개념증명) 추진, 바이럴 캠페인을 순차적으로 전개할 예정이다. 2027년에는 웹 기반 플랫폼 전환을 완료하고 글로벌 시장 진출도 검토할 방침이다.

nylee54@newspim.com