한병도 "오늘 오후 2시 후반기 원 구성·총리 인준 위한 본회의 개최"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 민주당 원내대표가 30일 본회의를 열겠다고 했다.
- 국민의힘의 법사위 고집과 협상 거부를 비판했다.
- 상임위 즉각 가동과 원 구성 완료를 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 30일 "오늘 오후 2시 후반기 원 구성과 총리 후보자 인준을 위한 본회의를 열 것"이라고 밝혔다.
한 직무대행은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "법제사법위원회(법사위)를 고집하며 협상을 거부하고, 명단 제출도 하지 않아 국회법도 무시하는 국민의힘을 더는 기다릴 수 없다"며 이같이 말했다.
그는 "지금 국민의힘이 하는 행위들은 부패 정지의 바닥을 보여주는 떼쓰기, 우기기에 불과하다"며 "국회법에 따른 절차가 엄연히 있는데도 관습법을 들먹이며 아예 원구성을 막겠다고 한다"고 꼬집었다.
이어 "민주당은 국민의힘의 상임위 편칙과 국회의장 흔들기를 결코 용납하지 않을 것"이라며 "관습이 악용되어 악습이 돼버렸다면 일하는 국회를 만들기 위해 이제는 바꿔야 하지 않겠나"라고 했다.
한 직무대행은 "이번 원 구성은 이재명 정부를 뒷받침하고, 민생 회복을 이루기 위한 제22대 후반기 국회의 첫걸음"이라며 "그 첫걸음이 대한민국의 힘찬 대도약으로 이어질 수 있도록 국회법 절차에 따라 원 구성을 완료하겠다"고 강조했다.
그러면서 "모든 상임위를 즉각 가동하는 데 중점을 두고 상임위원장 선출에 임하겠다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com