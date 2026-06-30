1분기 해외직접투자 217억달러...금융보험·대미투자가 견인

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전년 동기 대비 36.2% 증가

금융보험업 133.8억달러...63.0%↑

미국 투자 101.5억달러...107.6%↑

제조업 투자는 34.0억달러로 5.7%↓

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 올해 1분기 해외직접투자가 전년 동기 대비 36% 넘게 늘었다. 제조업 투자는 소폭 감소했지만 금융보험업과 정보통신업, 과학기술서비스업 투자가 크게 증가하면서 전체 해외직접투자 확대를 이끌었다.

재정경제부는 30일 이 같은 내용을 담은 '2026년 1분기 해외직접투자 동향'을 발표했다.

올해 1분기 총투자액은 직전 분기인 지난해 4분기 223억4000만달러보다 감소했으 전년 동기 159억6000만달러와 비교하면 36.2% 증가한 217억4000만달러를 기록했다. 전년 동기 대비로는 지난해 3분기 이후 증가세가 이어진 흐름이다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

업종별로는 금융보험업 투자가 133억8000만달러로 가장 많았다. 전년 동기 82억1000만달러보다 63.0% 늘어난 규모다. 정보통신업은 11억9000만달러로 220.4%, 과학기술서비스업은 9억1000만달러로 322.2% 증가했다.

반면 제조업 투자는 줄었다. 올해 1분기 제조업 해외직접투자는 34억달러로 전년 동기 36억1000만달러보다 5.7% 감소했다. 부동산업 투자도 8억4000만달러로 23.6% 줄었다.

지역별로는 북미 투자가 102억6000만달러로 가장 많았다. 이어 유럽 51억3000만달러, 아시아 35억달러, 중남미 23억6000만달러 순이었다. 북미 투자는 전년 동기 대비 69.2%, 유럽 투자는 40.1% 늘었다.

국가별로는 미국 투자 규모가 101억5000만달러로 가장 컸다. 전년 동기 48억9000만달러보다 107.6% 증가했다. 이어 룩셈부르크 28억3000만달러, 케이만군도 20억8000만달러, 싱가포르 10억5000만달러, 베트남 7억3000만달러 순이었다.

대미 투자는 금융보험업을 중심으로 증가세가 이어지고 있다. 미국에 대한 총투자액은 지난해 1분기 49억달러에서 2분기 58억달러, 3분기 83억달러, 4분기 67억달러를 기록한 뒤 올해 1분기 102억달러로 늘었다. 같은 기간 금융보험업 대미 투자도 23억달러에서 69억달러로 확대됐다.

재경부는 올해 1분기 해외직접투자 증가가 지난해 하반기 이후 지속된 글로벌 증시 호조에 따른 것으로 평가했다. 수익 다변화를 위한 글로벌 분산투자와 대체투자 목적의 해외금융투자가 확대됐다는 설명이다.

재경부 관계자는 "일본·EU 등 각국의 금리 인상 등 대외 경제·투자 여건이 변화하는 상황에서 해외직접투자의 추세를 예의주시하겠다"며 "해외로 진출하는 우리 기업이 안정적인 경영활동을 영위할 수 있도록 주요 투자 대상 국가·기관과 다각도로 소통과 협력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com