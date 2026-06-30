노타, 국산 NPU서 대형 AI 모델 최적화 성공

K-엑사원 236B 최적화 성공…성능은 99.2% 유지

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화 기업 노타가 퓨리오사AI의 데이터센터용 NPU 환경에서 LG AI연구원의 국가대표 AI 모델 K-엑사원 236B 최적화에 성공했다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 K-엑사원 236B는 약 2360억 개 파라미터 규모의 대형 AI 모델로, 여러 전문가 모델을 선택적으로 활용하는 MoE(혼합 전문가) 구조를 채택하고 있다. 이 구조는 대형 모델의 효율을 높일 수 있지만 최적화 과정에서 각 전문가 모델이 안정적으로 작동하도록 하는 정교한 기술이 필요하다. 특히 프론티어급 대형 모델은 복잡한 문제를 풀 때 긴 추론 과정을 거치기 때문에 양자화 과정에서 생긴 작은 오차도 누적되면 최종 답변의 정확도에 영향을 줄 수 있다.

노타는 이번 프로젝트에서 K-엑사원을 퓨리오사AI의 데이터센터용 NPU 환경에 맞게 최적화했다. 모델 전체를 다시 조정하는 방식이 아니라 성능 저하가 발생할 수 있는 일부 구간을 정밀하게 분석하고 필요한 부분에만 최적화를 적용해 성능 손실을 최소화했다. 이를 통해 대형 AI 모델을 국산 NPU 환경에서 효율적으로 구동하면서도 주요 성능 지표에서 기준 모델 수준의 성능을 유지했다.

[사진=노타]

노타는 K-엑사원의 모델 크기를 약 71% 줄여 메모리 부담을 낮추면서도 과학 추론, 지시 이해, 수학 문제 해결 등 주요 평가 항목에서 원본 모델과 유사한 수준의 정확도를 유지했다. 자체 평가 환경 기준으로 최적화한 모델은 과학 추론 항목(GPQA) 79.80점, 지시 이해 항목(IFBench) 68.98점, 수학 문제 해결 항목(AIME25) 88.57점을 기록했다. 원본 모델의 성능은 각각 79.1점, 67.3점, 92.8점으로, 최적화 이후에도 3개 주요 평가 항목 단순 평균 기준 원본 대비 약 99.2%의 정확도를 유지했다.

노타 채명수 대표는 "소버린 AI가 주목받는 흐름 속에서 중요한 것은 모델, 반도체, 최적화 소프트웨어가 하나의 실행 가능한 AI 인프라로 연결되는 것"이라며 "이번 성과는 퓨리오사AI의 데이터센터용 NPU, LG의 국가대표 AI 모델 K-엑사원, 노타의 최적화 기술이 결합해 대형 AI 모델의 실제 운영 가능성을 확인한 사례"라고 말했다.

한편 최근 글로벌 AI 산업에서는 일부 AI 모델과 인프라를 둘러싼 수출 통제 논의 이후 각국이 자국 내 AI 모델과 컴퓨팅 인프라를 확보하려는 소버린 AI 흐름이 주목받고 있다. 이번 성과는 국산 AI 반도체와 국내 AI 모델, 그리고 이를 연결하는 최적화 기술이 함께 발전해야 한다는 점을 보여준다.

nylee54@newspim.com