노타, 2분기 수주 61억원…"상반기 누적 174억원 달성"

넷츠프레소·NVA 동반 성장

반도체·피지컬 AI 시장 공략 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화 및 최적화 기술 기업 노타는 올해 2분기 수주액 약 61억원을 기록하며 지난해 대비 2배 이상의 성장세를 달성했다고 26일 밝혔다. 이에 따라 올해 1분기 수주액 113억원을 포함한 상반기 누적 수주액은 약 174억원을 기록했다.

회사는 AI 모델 추론 효율성에 대한 수요 확대가 이번 수주 증가를 이끌었다고 설명했다. 피지컬 AI와 온디바이스 AI 시장이 확대되면서 다양한 하드웨어 환경에서 AI를 효율적으로 구동할 수 있는 최적화 기술 수요도 늘어나고 있다는 것이다.

AI 최적화 플랫폼 '넷츠프레소(Netspresso)' 사업도 성장세를 이어갔다. 플랫폼 부문 수주액은 전년 동기 대비 184% 증가했으며, 모빌린트와 라이선스 계약을 체결하면서 반도체 및 하드웨어 분야 공급 레퍼런스를 확대했다. 회사는 삼성전자와 퓨리오사AI, Arm에 이어 모빌린트까지 협력사를 확대했다고 설명했다.

노타 로고. [사진=노타]

넷츠프레소는 AI 모델을 반도체와 하드웨어 환경에 맞춰 경량화·최적화해 제한된 연산 자원에서도 안정적으로 구동할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다. 회사는 온디바이스 AI뿐 아니라 데이터센터 AI 분야에서도 AI 추론 효율화 수요가 확대되면서 사업 기회가 늘어나고 있다고 밝혔다.

영상분석 솔루션 'NVA(Nota Vision Agent)' 사업도 성장세를 보였다. NVA 솔루션 부문은 전년 동기 대비 약 1.8배 성장했으며, 제조와 산업안전, 공공안전, 교통 인프라 등 다양한 산업 현장으로 적용 범위를 확대했다. 특히 교통 VLM 영상분석과 다중운집 분석 등 공공안전 분야에서도 레퍼런스를 확보했다고 회사는 설명했다.

노타는 이번 수주 성과를 통해 AI 최적화 플랫폼과 산업별 AI 솔루션을 중심으로 사업 기반을 확대하고 있다고 평가했다. 플랫폼 부문은 반도체 및 컴퓨팅 환경으로 협력 범위를 넓히고 있으며, 솔루션 부문은 제조와 산업안전, 모빌리티, 교통, 공공안전 등 피지컬 AI 수요를 중심으로 사업을 확대하고 있다.

채명수 노타 대표는 "AI가 다양한 디바이스와 산업 현장으로 확산되면서 AI 추론 최적화 기술의 중요성이 커지고 있다"며 "넷츠프레소 플랫폼과 NVA 솔루션을 기반으로 AI 최적화 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com