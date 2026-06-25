노타, 우주의약 자율실험 시스템 개발 참여

AI 경량화 기술로 우주산업 진출…4년간 최대 200억원 규모

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화·최적화 기술 기업 노타는 스페이스린텍이 주관하는 '딥테크 챌린지 프로젝트(DCP) 생태계혁신형' 과제에 참여해 온디바이스 AI 최적화 기술 개발을 담당한다고 25일 밝혔다. 이번 과제는 중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원(TIPA)의 지원을 받아 4년간 최대 200억원 규모로 추진된다.

회사에 따르면 이번 과제는 국제우주정거장(ISS)과 저궤도 미세중력 환경에서 바이오의약품의 구조연구와 제조 가능성을 검증하고, 실험 과정을 자율적으로 운영할 수 있는 의약 제조 플랫폼을 개발하는 프로젝트다.

우주의약은 미세중력 환경을 활용해 단백질 구조연구와 바이오의약품 제조 공정의 새로운 가능성을 탐색하는 차세대 우주 바이오 분야다. 지상에서는 중력으로 인한 대류·침강·부력 등이 물질의 결정화와 혼합 과정에 영향을 미치지만 미세중력 환경에서는 이러한 변수를 줄일 수 있다.

[사진=노타]

노타는 우주 실험 시스템이 현장에서 데이터를 분석하고 실험 상태를 판단할 수 있도록 하는 온디바이스 AI 기술 개발을 담당한다. 영상·센서 데이터를 기반으로 실험 상태를 인식하고 이상 상황을 탐지하며, 필요한 내용을 자연어로 요약해 지상에 보고할 수 있도록 AI 모델을 경량화·최적화할 계획이다. 우주 환경은 통신, 전력, 연산 자원, 열 관리 등 제약이 커 모든 데이터를 지상으로 보내 분석하기 어렵기 때문에 실험 시스템 내부에서 데이터를 처리하고 판단하는 로컬 AI가 필수적이다.

주관기관인 스페이스린텍은 국내 최초로 국제우주정거장 기반 우주의약 연구 모듈실증을 성공하고 우주바이오위성 개발을 통해 우주 환경 기반 연구 운영경험을 보유한 우주의약 전문 기업이다.

노타 채명수 대표는 "우주는 통신, 전력, 연산 자원이 제한돼 AI가 현장에서 직접 작동해야 하는 극한의 엣지 환경"이라며 "이번 과제는 노타가 축적해 온 AI 경량화·최적화 기술을 우주산업으로 확장하는 중요한 이정표"라고 밝혔다.

한편 노타는 향후 우주에서 실험한 시료를 지상으로 회수해 분석하는 실증 단계를 거쳐 민간우주정거장 적용까지 확장 가능한 우주의약 제조 플랫폼 개발을 추진할 계획이다.

nylee54@newspim.com