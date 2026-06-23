노타, LG CNS와 AI 지능형 교통체계 사업화 협력

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경량화 기술과 스마트시티 역량 결합해 글로벌 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화 기업 노타가 LG CNS와 AI 기반 실시간 지능형 교통 체계(ITS) 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

양사는 LG CNS의 글로벌 스마트시티·ITS 사업 역량과 노타의 AI 경량화·최적화 기술을 결합해 해외 교통 인프라 시장에서 공동 사업 기회를 확대하기로 협의했다. 공동 마케팅, 현장 검증, 개발, 사업 개발 및 구축까지 협력 범위를 넓혀 글로벌 시장 공략에 나설 계획이다.

노타는 AI 모델 경량화·최적화 역량을 바탕으로 엣지 환경에서도 실시간 영상 분석이 가능한 ITS 기술을 구현하고 있다. 생성형 비전언어모델(VLM) 기반 영상관제 솔루션 'NVA(Nota Vision Agent)'를 통해 교통 흐름 분석, 돌발상황 감지, 보행자 및 차량 위험 상황 인식 등 다양한 교통관제 기능을 제공한다. 클라우드 의존도를 낮춰 실시간성과 운영 효율성을 높이는 데 강점이 있다.

노타 x LG CNS. [사진=노타]

LG CNS는 도시 전체 교통 흐름을 정밀하게 분석·예측하는 도시통합운영센터(IOC)를 중심으로 글로벌 스마트시티 시장에서 다양한 ITS 프로젝트를 추진해왔다. 양사는 노타의 ITS 기술과 LG CNS 도시통합운영센터에 탑재한 자체 AI 스마트시티 플랫폼을 연계해 교통 인프라의 디지털 전환과 AI 기반 교통관리 고도화 수요에 공동 대응할 예정이다.

양사는 미주 지역을 주요 대상 시장으로 삼고 AI 기반 ITS 기술을 적용할 수 있는 구체적인 프로젝트 기회를 함께 발굴해 나갈 계획이다. 교통 혼잡 완화, 사고 예방, 도로 운영 효율화 등 도시 교통 문제 해결에 기여할 수 있는 실질적인 AI 적용 사례를 확대한다는 방침이다.

양사의 협력은 이미 케냐 나이로비 ITS 구축사업을 통해 구체화된 바 있다. 노타는 지난해 LG CNS가 주관한 케냐 나이로비 교통관제센터 구축 프로젝트에 참여해 AI 모델 경량화·최적화 기반 스마트교차로 시스템을 엣지 환경에 맞게 구현했다.

채명수 노타 대표는 "이번 협약은 노타의 AI 경량화·최적화 기술이 글로벌 ITS 사업 역량을 갖춘 LG CNS와 결합해 더 큰 시장으로 확장될 수 있는 계기"라며 "양사의 기술과 사업 역량을 바탕으로 현장에서 활용 가능한 AI 기반 지능형 교통 체계 솔루션을 만들어가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com