노타, 국토부 'AI 특화 시범도시' 핵심 기술 기업 참여

AI 핵심 요약beta
- 노타가 22일 천안·아산 AI 특화 시범도시 사업에 참여했다.
- 노타는 도시 현장용 엣지 AI 경량화·최적화를 맡았다.
- 재난·교통·민원 AI 서비스 실증으로 K-AI 도시를 노린다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화 및 최적화 기술 기업 노타가 국토교통부가 추진하는 'AI 특화 시범도시' 공모사업에서 천안·아산 컨소시엄의 핵심 기술 기업으로 참여한다고 22일 밝혔다.
회사에 따르면 천안·아산 컨소시엄이 충청권 최종 대상지로 선정된 이번 사업은 올해부터 오는 2030년까지 5년간 추진되며 총사업비는 6109억원 규모다. AI 특화 시범도시는 기존 스마트시티의 데이터 고립 한계를 넘어 AI가 도시 데이터를 지식 자산으로 전환해 시민 일상을 자율적으로 관리하는 국책 프로젝트다.
회사에 따르면 천안·아산 컨소시엄은 통합 도시지능센터와 디지털 트윈 플랫폼을 기반으로 재난·교통·민원 분야의 자율형 AI 에이전트 서비스를 실증할 계획이다. 노타는 도시 현장의 AI 서비스를 실제 인프라에서 안정적으로 구동하기 위한 엣지 AI 경량화와 온디바이스 AI 응용 기술을 담당한다.
노타는 교통, 안전, 기상, 재난, 환경 등 도시 현장에서 활용되는 AI 모델을 다양한 엣지 환경에 맞게 경량화·최적화하고, 대형언어모델(LLM) 기반 자동 보고 체계와 온디바이스 AI 기술을 결합해 도시 상황을 AI가 인지·요약·전파하는 구조를 구현한다. CCTV, 센서, 교통 데이터, 재난 정보 등 실시간 도시 데이터를 현장 가까이에서 분석해 관제센터와 대응 주체가 활용할 수 있는 정보로 빠르게 전환함으로써 AI-City의 신속한 인지·판단·대응 체계 구축을 지원한다.
이번 사업은 국내 AI 모델과 도시 데이터, 엣지 실행 기술이 결합된 소버린 AI 기반 도시 서비스 사례다. 천안·아산 컨소시엄은 업스테이지의 한국어 특화 언어모델을 기반으로 지역 데이터에 특화된 독자 AI 체계를 구축하고, 노타는 해당 AI 서비스가 도시 현장의 엣지 인프라와 단말에서 안정적으로 구동될 수 있도록 경량화·최적화 기술을 제공한다.
노타는 그동안 스마트폰, 자동차, 로봇, 산업 장비 등 다양한 하드웨어 환경에서 AI 모델을 효율적으로 실행하기 위한 최적화 기술을 고도화해왔다. 이번 천안·아산 AI 특화 시범도시 사업에서는 이러한 기술 역량을 도시 인프라 영역으로 확장해 시민이 체감할 수 있는 AI 서비스를 구현한다.
채명수 노타 대표는 "AI 도시는 단순히 데이터를 많이 모으는 도시가 아니라 도시 현장에서 발생하는 데이터를 AI가 이해하고 필요한 대응으로 연결하는 도시"라며 "노타는 AI 모델 최적화와 온디바이스 AI 기술을 기반으로 천안·아산 AI 특화 시범도시가 대한민국 K-AI 도시의 대표 사례로 자리잡는 데 핵심적인 역할을 하겠다"고 밝혔다.
한편 이번 사업을 통해 확보한 도시 단위 AI 서비스 모델은 향후 국내외 스마트시티, 공공안전, 교통, 재난 대응 분야로 확장될 수 있으며, 노타는 천안·아산을 기점으로 AI가 도시 문제를 인지·판단·대응하는 K-AI 도시 표준 모델 구축에 기여할 방침이다.
nylee54@newspim.com