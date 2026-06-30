경북·경남·울산 산불 추가지원 신청 3만479건…피해지원위 심의 본격화

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 30일 경북·경남·울산 산불 피해 추가지원 심의를 시작했다
- 위원회는 3만479건, 9620억원 신청 현황을 공유했다
- 7월 초 현장 간담회로 합리적 지원기준 마련에 나선다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 경북·경남·울산 초대형 산불 피해 주민에 대한 추가 지원을 위한 심의가 본격화된다. 피해지원 및 재건위원회는 3만여 건의 추가 지원 신청 현황을 공유하고, 합리적인 지원 기준 마련을 위한 논의에 착수했다.
행정안전부는 30일 홍지백 변호사가 위원장을 맡고 있는 '경북·경남·울산 초대형산불 피해지원 및 재건위원회'가 이날 오후 정부세종청사 행정안전부 별관에서 제3차 회의를 개최했다고 밝혔다.
이번 회의에서는 지난 1월 29일부터 5월 21일까지 진행된 산불 피해자 추가지원 신청·접수 결과를 공유하고, 향후 위원회의 심의·의결을 위한 운영 방향과 고려 사항을 논의했다.
1차 집계 결과 추가지원 신청은 총 3만479건, 신청 금액은 9620억원 규모로 집계됐다.
특히 이번 추가지원에는 현행 재난 및 안전관리 기본법 등 기존 제도로는 지원이 어려웠던 저장농산물과 채취 임산물, 생활가전·가구·생활용품, 차량, 종교시설 등 생활·생업과 직결된 피해 항목이 다수 포함됐다.
위원회는 이날 논의 결과를 바탕으로 7월 초 경북 산불 피해 지역을 직접 방문해 피해 주민과 이해관계자를 대상으로 현장 간담회를 열고 추가 지원에 대한 의견을 수렴할 계획이다.
홍지백 위원장은 "이번 3차 회의를 통해 피해 주민들의 안타까운 피해 상황을 면밀히 살피고, 사회통념과 법적 기준에 부합하는 합리적인 지원기준을 신속히 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com