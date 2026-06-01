충북 폭염에 2년간 가축 60만마리 폐사…"가금류 피해 커"

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충북도, 80억 투입 재해예방 총력…여름철 상황실 운영·사전점검 강화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북에서 최근 2년간 폭염으로 60만 마리가 넘는 가축이 폐사한 것으로 나타났다.

피해의 대부분은 닭·오리 등 가금류에 집중돼 여름철 사전 관리 필요성이 커지고 있다.

1일 충북도에 따르면 2024년 87농가에서 34만 243마리, 2025년 112농가에서 26만 4187마리 등 최근 2년간 총 199농가에서 60만 6230마리의 가축이 폭염으로 폐사했다.

오리농장.사지진 기사와 관련없음. [사진=뉴스핌 DB]

이 가운데 가금류 피해는 2024년 34만 879마리로 전체의 99.7%, 2025년 26만 617마리로 98.6%를 차지해 폭염에 취약한 축종으로 나타났다.

호우로 인한 피해도 이어지고 있다.

2024년에는 가축 폐사·유실과 벌통 유실, 축사 파손 등 총 27건의 피해가 발생했으며 2025년에도 유사 피해가 지속됐다.

충북도는 이에 따라 시군 및 유관 기관과 함께 선제 대응에 나섰다.

도는 올해 축산 농가 재해 예방과 경영 안정을 위해 약 80억 원을 투입한다.

주요 사업은 가축재해보험 지원(1440호), 기후변화 대응 시설 지원(30호), 축사 지붕 열차단 도포제 시범사업(50호), 축사 전기 안전시설 개보수 지원(26호) 등이다.

가축재해보험은 가입비의 85%, 기후변화 대응 시설은 설치비의 50%를 지원한다.

또 지붕 열차단 도포와 전기 안전시설 개보수에는 각각 70%의 비용을 지원하기로 했다.

이와 함께 도는 고온 스트레스 완화제 지원을 위한 재난관리기금을 이달 중 시군에 배정해 폭염 취약 농가에 신속 투입할 방침이다.

엄주광 도 축수산과장은 "폭염 장기화와 국지성 호우 증가로 선제 대응이 중요하다"며 "가금류는 밀식 사육을 자제하고 평시 대비 70~80% 수준으로 입식하는 등 세심한 관리가 필요하다"고 말했다.

baek3413@newspim.com