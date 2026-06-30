소방청, 여름철 현장 안전 특별점검…폭염·풍수해 대응태세 집중 점검

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7월 7~8일 충북·대구·울산 소방관서 대상 합동점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 폭염과 풍수해, 수난사고 등 여름철 재난에 대비해 현장 소방대원의 안전관리 실태를 점검하는 합동 특별점검에 나선다.

소방청은 오는 7월 7일부터 8일까지 충북 청주동부소방서와 대구 수성소방서, 울산 동부소방서 및 울산 일산해수욕장 시민수상구조대를 대상으로 '2026년 여름철 현장 소방활동 안전관리 합동특별점검'을 실시한다고 30일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 점검은 여름철 계절성 재난 증가에 대비해 현장대원의 안전 확보와 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 최근 현장 안전사고 발생 현황과 여름철 재난 대응 여건 등을 종합적으로 고려해 점검 대상을 선정했다.

점검에는 소방청 보건안전담당관과 대응정책과, 구조과, 119구급과, 국립소방연구원 등 관계 부서가 참여한다.

중점 점검 사항은 폭염·풍수해·수난구조·벌집제거 활동 시 안전·보건관리 준수 여부를 비롯해 여름철 주요 재난 대응태세와 안전장비 확보·관리 실태, 표준작전절차(SOP) 및 표준안전지침(SSG) 운영 현황, 대원 온열질환 예방 및 회복지원 체계 등이다.

특히 폭염 대응을 위해 얼음조끼와 얼음팩 등 온열질환 예방 물품 확보 현황을 점검하고, 양수기와 동력소방펌프 등 수방장비와 수난구조 장비 관리 상태도 확인할 계획이다.

또 시민수상구조대 운영 실태와 수난사고 대응 태세, 벌집 제거 출동 시 보호장비 착용 여부 등 여름철 현장활동 과정에서 발생할 수 있는 안전사고 예방 대책도 집중 점검한다.

국립소방연구원은 현장에서 대원 온열질환 예방과 회복지원 방안에 대한 컨설팅도 함께 실시할 예정이다.

소방청은 이번 점검을 통해 발굴한 개선사항과 우수사례를 전국 소방관서에 공유해 여름철 현장 안전관리 수준을 높인다는 방침이다.

최용철 소방청장 직무대행은 "여름철은 폭염과 집중호우, 태풍, 수난사고 등으로 현장대원의 안전 위험이 증가하는 시기"라며 "이번 합동특별점검을 통해 현장의 안전관리 실태를 면밀히 확인하고, 위험요인을 사전에 개선하여 대원들이 보다 안전한 환경에서 국민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com