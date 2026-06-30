우리은행, 서금원과 영세자영업자 지원 '인정가게' 7월 1일 시행

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 30일 서금원과 함께 영세자영업자 지원 '인정가게' 프로젝트를 7월 1일 시작한다고 밝혔다.
- '인정가게'는 인증 현판·홍보·맞춤 컨설팅과 멘토링을 제공해 매장 경쟁력 강화와 지역사회 기여를 돕는 프로그램이다.
- 영수증 리뷰 이벤트와 30만원 당첨금 등 고객 참여를 통해 선순환 구조를 만들고, 1일부터 13일까지 참가 신청을 받는다.
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맞춤형 컨설팅, 온라인 마케팅 홍보 비용 기회 제공
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 서민금융진흥원(이하 서금원)과 협력해 영세자영업자를 지원하는 '인정가게' 프로젝트를 7월 1일 시행한다고 30일 밝혔다.
'인정가게'는 우리미소금융재단 이용자와 사단법인 '선한영향력가게' 회원 중 지역사회 기여 의지가 있는 영세자영업자 20명을 선정해 매장 경쟁력 강화를 돕는 프로그램이다. 선정된 가게에는 공식 인증 현판과 매장 부착용 스티커가 제공되며, 온라인 마케팅을 위한 홍보 비용과 SNS·보도자료 등의 다양한 홍보 기회가 주어진다.
또한, 전문 컨설턴트를 통해 매출 증대 및 법무·세무·노무 등 사업 운영 전반에 맞춤형 컨설팅이 진행된다. 아울러 '선한영향력가게' 회원 멘토와의 연결을 통해 매장 운영 노하우와 지역사회 기여 방법을 공유하는 네트워킹도 지원할 예정이다.
고객 참여 이벤트도 마련된다. '인정가게'를 이용한 고객은 영수증 리뷰 이벤트에 참여해 매월 가게별 1명을 추첨해 30만원의 당첨금을 지급받을 수 있다. 우리은행은 고객의 방문과 응원이 가게의 홍보 및 매출 증대로 이어지고, 지원받은 가게가 △재능기부 △나눔기부 △지역사회 봉사활동 등에 참여하는 선순환 구조를 조성할 계획이다.
신청 접수는 1일부터 13일까지 진행된다. 자세한 사항은 △서금원 홈페이지 △우리미소금융재단 홈페이지 △'잇다' 앱 △선한영향력가게 회원 공고문 등을 통해 확인할 수 있다.
우리은행 ESG상생금융부 차재범 부부장은 "이번 프로젝트가 영세자영업자의 자생력 강화와 지역사회 내 긍정적 영향 확산에 기여하기를 기대한다"며 "앞으로도 소상공인과 함께 성장하는 포용금융 생태계 조성을 위해 지속적으로 지원할 것"이라고 말했다.
한편, 우리은행과 서금원은 지난해 △자립준비청년 장학금 후원 △폐지 수거 어르신을 위한 경량 리어카 및 안전용품 지원 △저소득 가정 아동 공부방 환경 개선 등 다양한 사회공헌활동을 추진한 바 있다.
dedanhi@newspim.com