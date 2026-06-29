우리은행, 대학생 홍보대사와 명동·남산서 플로깅

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 24일 대학생 홍보대사 47명과 명동·남산에서 플로깅을 진행했다고 29일 밝혔다.
- 대학생 캠퍼스WOORI 7기가 명동·남산 일대 쓰레기와 담배꽁초를 수거해 우리은행 본점에서 재활용 분류를 했다.
- 우리은행은 장학·멘토링·자립준비청년 지원 등 청년 성장 단계별 맞춤형 지원 사업을 확대하고 있다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 지난 24일 대학생 홍보대사 47명과 함께 서울 명동과 남산 일대에서 플로깅 활동을 펼쳤다고 29일 밝혔다.
플로깅은 조깅이나 산책을 하며 쓰레기를 줍는 환경보호 활동이다. 우리은행 캠퍼스WOORI 7기 대학생들이 단체복을 입고 명동 3개 구역과 남산 통행로를 중심으로 보행로의 쓰레기와 담배꽁초를 수거했다.
특히 명동대성당, 명동예술극장, 중국대사관 인근 등 관광객과 유동인구가 많은 지역을 집중적으로 정화했다. 수거한 쓰레기는 우리은행 본점으로 옮겨 재활용 분류 작업을 진행했다.
우리은행 관계자는 "청년 홍보대사들이 직접 지역사회 문제 해결에 참여했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
우리은행은 청년 세대 지원을 위해 여러 사업을 운영 중이다. 재능 있는 청소년·청년을 대상으로 장학금과 멘토링을 지원하는 '우리 꿈.꾸.당', 자립준비청년의 사회 진출을 돕는 'WOORI Chance', 미래세대 교육 격차 해소를 위한 '우리러너' 등을 통해 청년의 성장 단계별 맞춤형 지원을 확대하고 있다.
romeok@newspim.com