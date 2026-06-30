방추위, SATURN 공지통신무전기 성능개량… 2032년까지 2조1739억 투입

SATURN 성능개량… 한·미 연합·합동작전 통신 보안·항재밍 강화

지상·함정용 4개 유형 확보, 국내개발·FMS 병행… 2032년까지 전력화

전자전 위협 대응·상호운용성 제고… 연합작전 통신망 나토 표준으로

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청은 6월 30일 제176회 서면 방위사업추진위원회(방추위)를 열고 '공지통신무전기(SATURN) 성능개량 사업추진기본전략 수정(안)'을 심의·의결했다.

공지통신무전기 성능개량사업은 한·미 연합작전 수행과 한국군 간 합동작전능력 강화를 위해, 기존 주파수 도약방식 무전기를 보안·항재밍 기능이 강화된 차세대 도약방식(SATURN) 체계로 업그레이드하는 사업이다.

방추위는 선행연구 결과와 미 정부 보안정책에 따른 업그레이드 제한 등을 반영해 지상·함정용 무전기를 새턴(SATURN) 소프트웨어(SW)가 탑재된 장비로 확보하고, 고정형·차량형·휴대형·함정형 등 4개 유형으로 세분화하는 내용으로 사업추진기본전략을 조정했다. 이를 통해 적 전자전 위협에 대한 항재밍 능력을 강화하고, 미군 및 나토(NATO) 표준 규격에 맞춘 통신체계를 확보함으로써 연합·합동작전에서 상호운용성을 높인다는 구상이다.

디지털 주파수 도약 방식(SATURN) 적용이 추진되는 전술용 군용 휴대무전기 이미지. 한국군 공지통신무전기 성능개량 사업을 통해 기존 아날로그 방식 장비가 이와 같은 차세대 디지털 통신체계로 교체된다. [이미지=방위사업청 제공] 2026.06.30 gomsi@newspim.com

SATURN 성능개량 대상은 지상전력 고정형·차량형·휴대형 무전기와 함정전력 함정형 무전기로, 총 4개 유형이다. 지상 고정·차량·휴대형은 국내 연구개발 방식으로, 함정형은 국내 연구개발과 함께 국외구매(FMS)를 병행하는 구조로 추진된다. 이번 기본전략 수정으로 획득 유형과 전력화 시기를 재조정했으며, 지상·함정전력은 미 정부 보안정책에 따른 업그레이드 제한을 고려해 획득방안을 손질했다.

사업기간은 2022년부터 2032년까지 10년으로 설정됐으며, 총사업비는 약 2조1739억 원 규모다. 방위사업청은 사업 타당성을 재검증하고 총사업비를 조정하는 절차를 거쳐 향후 세부 일정을 확정할 계획이다. 군은 SATURN 체계 전력화 완료 시점에 맞춰 지상·함정 운용부대에 순차적으로 보급, 기존 공지통신망을 차세대 암호·항재밍 체계로 단계적으로 전환한다는 방침이다.

방위사업청은 SATURN 성능개량 사업을 통해 평시·전시 적 전자전 위협에 대한 항재밍 능력을 강화하고, 한·미 연합작전 수행에 필요한 상호운용성을 크게 제고할 것으로 기대하고 있다. SATURN 체계는 미군 및 나토 표준 규격에 맞춘 통신방식으로, 한·미 연합·합동작전에서 통신 암호·주파수 운용을 표준화해 작전 효율성과 생존성을 동시에 높이는 효과가 있다.

또한 군 요구도 충족과 후속 군수지원 보장을 통해 안정적인 군 운용여건을 확보하고, 지상·함정 전력 전반의 통신체계를 차세대 수준으로 끌어올리는 계기가 될 것으로 평가된다. 방위사업청은 "사업 추진 과정에서 연합·합동작전 지휘통제(C2) 체계와의 연계, 군수지원 체계 정비 등을 병행해 SATURN 통신망이 실질적 '게임 체인저' 역할을 할 수 있도록 사업 관리를 하겠다"고 밝혔다.

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