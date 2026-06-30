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김일성 "동족 멸살 핵무기, 상상도 할 수 없는 일"…비핵화 협상 30년만에 공개

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AI 핵심 요약

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  • 통일부는 30일 1991~1993년 남북 핵문제 협의 문서를 공개했다.
  • 김일성은 1992년 남북회담에서 핵 개발 의사와 필요가 없다며 동족 향한 핵무기 개발은 상상도 못할 일이라 말했다.
  • 그러나 북한은 남북 핵사찰 방식·시한·시범사찰을 끝내 거부하고 팀스피리트 중단을 연계 압박하다 1993년 핵확산금지조약에서 탈퇴했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

통일부, 남북간 비공개 문서 공개
비핵화 공동선언 채택 6일 만에 완료
북한 1차 회의부터 사찰 전면 거부
팀스피리트 훈련 빌미로 협상 인질
사찰 규정 한 줄 합의 못하고 결렬

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 1992년 김일성 북한 주석은 한국 대표단에 북한이 핵무기를 보유하고 있지 않으며, 동족을 향한 핵개발은 상상조차 할 수 없다고 했다. 하지만 이후 한국 측의 사찰 방식은 전면 거부했다.

통일부는 30일 8차 남북회담 문서로 남북대화사료집 14권 일부와 남북대화 사료집 회의록 17~20권을 공개했다. 공개된 문서는 1991년 12월부터 1993년 1월까지 핵문제 대표접촉 3회, 남북핵통제공동위원회 구성·운영 대표접촉 7회, 핵통제공동위 회의와 위원접촉 22회 등 모두 32차례에 걸친 협의 과정을 담고 있다.

남북핵통제공동위원회가 1991년 12월 31일 '한반도의 비핵화에 관한 공동선언문' 가서명을 교환하고 있다. [사진 통일부]

◆ 김일성 "동족 멸살 핵무기 개발 상상도 못할 일"

비핵화 공동선언은 1991년 12월 26일부터 31일까지 불과 6일간 3차례 대표접촉을 통해 채택됐다. 한국 대표는 임동원·이동복, 북측 대표는 최우진과 북한 대남 협상의 핵심 인물인 김영철이었다. 3차 접촉 당일 총 6차례 정회를 거치며 7시간 30분 만에 6개항 합의 및 가서명이 이뤄졌다.

핵무기 시험·제조·보유·사용 금지, 핵재처리시설과 우라늄농축시설 불보유, 비핵화 검증을 위한 상호 핵사찰 실시 등을 담은 공동선언은 1992년 2월 19일 발효됐다. 한국 측은 비핵화공동선언 가서명 이후 1992년 팀스피리트 훈련도 중단했다.

공동선언 발효 직전인 1992년 2월 18일, 김일성은 6차 남북고위급회담 기간 중 한국 대표단과의 면담에서 "우리에게는 핵무기가 없는 것은 물론 그것을 만들지도 않고 만들 필요도 없다"고 발언했다.

그러면서 "동족을 멸살시킬 수 있는 핵무기를 개발한다는 것은 도저히 상상도 할 수 없는 일"이라며 "우리는 주변의 큰 나라들과 핵대결을 할 생각이 없으며 이에 대해 누구도 의심을 가질 수 없을 것"이라고도 했다.

하지만 이행을 담보할 사찰 협상은 처음부터 삐걱댔다. 핵통제공동위 구성·운영 합의서를 마련하는 7차례 대표접촉에서 북한은 사찰규정 시한을 명기하자는 한국 측 요구에 '빠른 시일 내'라는 표현으로 우회하며 핵통제공동위로 넘기자는 주장을 반복했다.

시범사찰 포함 여부도 끝내 북측이 거부해 최종 합의서에 담기지 못했다.

남북핵통제공동위원회가 1992년 4월 1일 제2차 회의를 진행하고 있다. [사진=통일부]

◆ 北, 주한미군 동시사찰 요구하고 IAEA 사찰 후엔 상호사찰 무용론 주장

북한은 1992년 3월 판문점에서 열린 핵통제공동위 제1차 회의부터 한국 측이 제안한 사찰 방식을 전면 거부했다. 한국 측이 정기사찰·특별사찰 구분과 상호주의·동수사찰 원칙을 제시하자 북한은 동수사찰은 현실을 무시한 고집이라며 절대 불가 입장을 내세웠다.

북한은 시범사찰에 대해서도 불필요하다고 주장했고, 특별사찰은 '비핵화공동선언 위반'이라는 논리를 내세워 거부했다. 대신 주한미군 핵무기·핵기지에 대한 전면 동시사찰을 요구하며 사찰의 초점을 한반도 내 미군으로 돌리려 했다.

북한은 사찰규정 토의에 앞서 '비핵화공동선언 이행합의서'를 먼저 채택해야 한다는 전제조건을 내걸어 협상 자체를 지연시켰고, 한국 측은 이를 조기사찰 회피 태도 및 지연전술 구사라고 판단했다.

한국 측은 5차 회의에서 제7차 고위급회담 합의를 상기시키며 당일 문안정리를 촉구했지만 북한은 이행합의서 미제시를 이유로 협의를 거부했다.

1992년 5월 말부터 6월 초 국제원자력기구(IAEA)가 영변 등 14개 지역을 대상으로 핵사찰을 실시하자 북한은 논리를 바꿨다. IAEA 사찰로 핵개발 의혹이 이미 해소됐다고 주장하며 남북 상호사찰의 필요성 자체를 부정하기 시작한 것이다.

이에 한국 측은 "IAEA 사찰은 남북 상호사찰을 대체할 수 없다"며 맞섰지만 이후에도 북한은 이 논리를 반복하며 실질 토의를 회피했다.

남북핵통제공동위원회가 1992년 6월 30일 제6차 회의를 진행하고 있다. [사진=통일부]

◆ 9~13차 회의 연속 무산…"12월 15일까지 팀스피리트 철회하라" 시한 압박까지

북한은 1993년 팀스피리트 훈련 재개가 결정되자 이를 빌미로 "팀스피리트를 강행하면 모든 남북대화와 핵통제공동위를 무산시키겠다"며 협상 자체를 볼모로 삼았다. 9차부터 13차까지 5차례 회의가 연속으로 팀스피리트 논쟁에 잠식되며 사찰규정 토의 자체가 무산되는 악순환이 반복됐다.

9차 회의에서 북한은 ▲24차 한미연례안보협의회 합의를 11월 말까지 철회·공포할 것 ▲외국 핵무기·장비가 동원된 군사연습을 한반도에서 실시하지 말 것 ▲비핵화공동선언 이행합의서와 사찰규정 토의 교착상태 타결을 위한 건설적인 안을 내놓을 것 등 3개항 요구를 내걸었다.

12차 회의에서는 여기서 한발 더 나아가 주한미군 핵무기·핵기지 전면사찰을 조건 없이 수용할 것, 남측 핵무기 개발 진상을 해명할 것을 추가로 요구하면서 "12월 15일까지 팀스피리트 재개 결정을 철회하라"는 시한부 압박까지 가했다.

한국 측이 "사찰규정 채택 후 상호핵사찰이 실시되면 팀스피리트 문제를 해결할 수 있다"며 출구를 제시했지만 북한은 끝내 입장을 굽히지 않았다.

1993년 1월 25일 마지막 위원장접촉에서도 북한은 "팀스피리트 훈련을 실시하면 북남관계와 합의서를 파탄으로 몰아넣는 결과가 될 것"이라고 위협하며 차기 접촉 일정 합의조차 거부했다. 결국 북한은 같은 해 3월 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴를 선언했다.

hyun9@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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