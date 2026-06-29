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2026.06.29 (월)
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반도체 투자 발표에 집값 기대감…광주도 '평택 효과' 가능할까

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  • 정부와 기업이 29일 서남권에 메모리팹4기 등 반도체 생산기지 조성 계획을 발표했다
  • 반도체 클러스터 효과로 동탄·용인 등 경기 남부 집값과 지역경제가 이미 크게 상승했다
  • 전문가들은 서남권 부동산에도 장기 호재지만 입지 확정·착공·인구 유입까지 시간차를 감안해 단기 급등은 경계해야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서남권 제2 반도체 생산기지 구상 발표
평택·용인 수요 강화 속 광주는 장기 변수
전문가 "실제 투자·인구 유입 확인해야"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 산업 거점 확대가 지역 부동산 시장의 새로운 변수로 떠오르고 있다. 경기 남부권은 기존 클러스터 효과가 집값에 반영되고 있는 반면, 광주·서남권은 대규모 투자 계획이 실제 기업 입주와 고용 창출, 인구 유입으로 이어져 주택 수요를 견인할 수 있을지가 관건이라는 평가다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 수도권 한계 넘는다…서남권 반도체 생산축 부상

29일 업계에 따르면 정부와 대기업의 대규모 지방 반도체 투자 계획이 베일을 벗으면서 수혜 지역 부동산 시장에 미칠 영향에도 시선이 모이고 있다. 

정부는 이날 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 열고 수도권에 집중된 반도체 생산거점을 전국으로 넓히기 위해 서남권을 제2의 반도체 생산기지로 키우겠다는 구상을 내놨다.

기존 평택·용인 등 수도권 팹 증설은 앞당기되, 전력·용수·부지 제약과 지정학적 리스크를 감안해 반도체 산업의 성장축을 지방으로 확장하겠다는 취지다. 기업들의 신규 팹 부지 수요에 대응하기 위한 입지로는 인프라와 정주여건, 인력 여건 등을 고려해 전남광주통합특별시가 제시됐다.

서남권에는 총 800조원을 투입해 메모리 팹 4기를 구축하는 방안이 담겼다. 삼성과 SK하이닉스가 각각 2기씩 참여하는 방식이다. 정부는 전력과 용수 등 핵심 인프라를 책임지고 공급하고, 인허가와 부지 조성, 건축 절차를 단축해 생산능력 확충 속도를 높이겠다는 계획이다.

부산·구미 등 동남·대경권은 반도체 소재·부품·장비 혁신거점으로, 충청권은 HBM 패키징 거점으로 육성해 수도권 중심의 반도체 산업 구조를 다핵화하겠다는 방향도 제시됐다.

김윤덕 국토교통부 장관은 "기업 투자의 성패는 결국 타이밍"이라며 "기존처럼 계획을 세우고 평가하고 조사하고 보상하고 설계하면 10년이 훌쩍 넘어간다"고 말했다. 이어 "계획과 보상, 설계를 동시에 추진하는 패스트트랙으로 조성 기간을 획기적으로 줄이겠다"며 "기업이 지방에 투자하는 것은 반드시 책임지고 이익이 되도록 하겠다"고 강조했다.

◆ 반도체 업은 동탄 신고가, 경기 전체 집값 끌어올려

반도체 산업 유무가 지역경제에 미치는 영향은 이미 수도권에서 확인되고 있다. 국가데이터처가 발표한 '2026년 1분기 실질 지역내총생산(GRDP)'에 따르면 반도체 클러스터가 자리한 수도권 성장률은 직전 분기 2.5%에서 5.2%로 뛰며 5대 권역 중 가장 높은 수준을 기록했다. 석유·화학, 선박 등 전통 제조업 비중이 큰 호남권은 -0.2%에서 0.0%로 회복하는 데 그치며 가장 낮은 성장률을 보였다.

주택 시장에서도 반도체 산업 기대감은 이미 경기 남부권 가격 흐름에 반영됐다. KB부동산이 이달 전국주택가격동향을 조사한 결과 경기 화성 동탄구 아파트 매매가격은 전월 대비 4.16% 상승했다. 전월 1.05%보다 상승폭을 크게 키우며 전국 아파트값 상승률 1위에 올랐다. 

'동탄역롯데캐슬' 전용 84㎡는 지난 4일 22억2500만원(33층)에 거래되며 신고가를 썼다. 1년 전 12억7000만원에 팔렸던 동일 매물이 75% 넘게 오른 셈이다. 용인 수지구도 1.87% 상승해 경기 내 주요 상승 지역에 이름을 올렸다. 이를 바탕으로 경기 전체 아파트 매매가격 변동률은 0.65%로 전국 평균 0.33%를 웃돌았다. 

전문가들은 대규모 반도체 투자가 주택시장에 긍정적 영향을 줄 가능성이 크다고 봤다. 양지영 신한프리미어 패스파인더 전문위원은 "대규모 공장이 들어서면 수만 명의 근로자가 유입되고, 이들 중 상당수는 고소득 전문직군인 만큼 주변 아파트 매수력과 전·월세 수요를 뒷받침할 수 있다"며 "대기업 입주 이후 상업시설과 병원 등 생활 인프라가 확충되면 정주 여건이 개선되고, 이는 해당 지역 부동산 가치 상승으로 이어질 것"이라고 말했다.

김은선 직방 빅데이터팀장은 "정부가 반도체를 국가 핵심 산업으로 육성하겠다는 방향을 제시한 만큼 용인·평택은 물론 광주도 전반적으로 긍정적 영향을 받을 수 있다"고 진단했다. 그는 "산업단지 조성과 기업 투자, 교통·생활 인프라 확충이 계획대로 구체화되면 관련 종사자와 배후 수요가 늘어나 주택 수요에도 우호적으로 작용할 것"이라고 내다봤다.

◆ "호재 맞지만 시간차 커"…단기 급등엔 신중론

발표 직후 집값 상승을 단정하기는 어렵다는 신중론도 나온다. 이번 발표가 즉각적인 집값 상승 재료라기보다 향후 입지 확정, 착공, 기업 입주, 교통망 확충 여부에 따라 단계적으로 반영될 장기 호재에 가깝다는 주장이다.

송승현 도시와경제 대표는 "주택가격은 산업단지 발표보다 실제 착공, 기업 투자 집행, 협력업체 입주, 교통·생활 인프라 확충이 함께 진행될 때 본격적으로 반응한다"며 "용인·평택은 기존 반도체 클러스터 개발 속도가 빨라지면 배후 주거 수요가 더 견고해질 수 있지만, 광주는 일자리 창출과 인구 유입이 현실화되는 과정까지 시간차를 고려해야 한다"고 설명했다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원 또한 정부 정책 취지는 좋지만 단기적인 효과를 기대하기엔 무리가 있다고 봤다. 그는 "기업 수요를 먼저 반영하고 수도권에 뒤지지 않는 정주여건을 만들며, 인허가 패스트트랙을 도입하겠다는 방향은 긍정적"이라고 말했다.

그러면서도 "지방 미분양 해소나 수도권 쏠림 완화는 장기 과제로 봐야 한다"며 "혁신도시 사례를 보더라도 계획 발표 직후부터 유의미한 결과를 기대하는 것은 적절하지 않다"고 진단했다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 광주와 서남권에 들어선다는 메모리 팹 4기의 실체가 드러나야 비로소 시장이 흔들릴 것이라는 예측을 제시했다. 그는 "광주와 서남권은 원래 주택 수요가 두터운 지역이 아니라 반도체 클러스터라는 미래 청사진이 제시됐다고 해서 동탄처럼 단기간에 집값이 오를 것이라고 단정하기는 무리가 있다"고 말했다. 

또 "도시개발과 택지 조성, 인허가, 토지 수용, 이주자 택지 확보 등 풀어야 할 절차와 이해관계가 많다"며 "개발 필요성과 정책 의지는 분명하지만 발표 직후 가격 급등으로 이어진다면 오히려 투자에 주의할 필요가 있다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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