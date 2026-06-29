반도체 투자 발표에 집값 기대감…광주도 '평택 효과' 가능할까

서남권 제2 반도체 생산기지 구상 발표

평택·용인 수요 강화 속 광주는 장기 변수

전문가 "실제 투자·인구 유입 확인해야"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 산업 거점 확대가 지역 부동산 시장의 새로운 변수로 떠오르고 있다. 경기 남부권은 기존 클러스터 효과가 집값에 반영되고 있는 반면, 광주·서남권은 대규모 투자 계획이 실제 기업 입주와 고용 창출, 인구 유입으로 이어져 주택 수요를 견인할 수 있을지가 관건이라는 평가다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 수도권 한계 넘는다…서남권 반도체 생산축 부상

29일 업계에 따르면 정부와 대기업의 대규모 지방 반도체 투자 계획이 베일을 벗으면서 수혜 지역 부동산 시장에 미칠 영향에도 시선이 모이고 있다.

정부는 이날 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 열고 수도권에 집중된 반도체 생산거점을 전국으로 넓히기 위해 서남권을 제2의 반도체 생산기지로 키우겠다는 구상을 내놨다.

기존 평택·용인 등 수도권 팹 증설은 앞당기되, 전력·용수·부지 제약과 지정학적 리스크를 감안해 반도체 산업의 성장축을 지방으로 확장하겠다는 취지다. 기업들의 신규 팹 부지 수요에 대응하기 위한 입지로는 인프라와 정주여건, 인력 여건 등을 고려해 전남광주통합특별시가 제시됐다.

서남권에는 총 800조원을 투입해 메모리 팹 4기를 구축하는 방안이 담겼다. 삼성과 SK하이닉스가 각각 2기씩 참여하는 방식이다. 정부는 전력과 용수 등 핵심 인프라를 책임지고 공급하고, 인허가와 부지 조성, 건축 절차를 단축해 생산능력 확충 속도를 높이겠다는 계획이다.

부산·구미 등 동남·대경권은 반도체 소재·부품·장비 혁신거점으로, 충청권은 HBM 패키징 거점으로 육성해 수도권 중심의 반도체 산업 구조를 다핵화하겠다는 방향도 제시됐다.

김윤덕 국토교통부 장관은 "기업 투자의 성패는 결국 타이밍"이라며 "기존처럼 계획을 세우고 평가하고 조사하고 보상하고 설계하면 10년이 훌쩍 넘어간다"고 말했다. 이어 "계획과 보상, 설계를 동시에 추진하는 패스트트랙으로 조성 기간을 획기적으로 줄이겠다"며 "기업이 지방에 투자하는 것은 반드시 책임지고 이익이 되도록 하겠다"고 강조했다.

◆ 반도체 업은 동탄 신고가, 경기 전체 집값 끌어올려

반도체 산업 유무가 지역경제에 미치는 영향은 이미 수도권에서 확인되고 있다. 국가데이터처가 발표한 '2026년 1분기 실질 지역내총생산(GRDP)'에 따르면 반도체 클러스터가 자리한 수도권 성장률은 직전 분기 2.5%에서 5.2%로 뛰며 5대 권역 중 가장 높은 수준을 기록했다. 석유·화학, 선박 등 전통 제조업 비중이 큰 호남권은 -0.2%에서 0.0%로 회복하는 데 그치며 가장 낮은 성장률을 보였다.

주택 시장에서도 반도체 산업 기대감은 이미 경기 남부권 가격 흐름에 반영됐다. KB부동산이 이달 전국주택가격동향을 조사한 결과 경기 화성 동탄구 아파트 매매가격은 전월 대비 4.16% 상승했다. 전월 1.05%보다 상승폭을 크게 키우며 전국 아파트값 상승률 1위에 올랐다.

'동탄역롯데캐슬' 전용 84㎡는 지난 4일 22억2500만원(33층)에 거래되며 신고가를 썼다. 1년 전 12억7000만원에 팔렸던 동일 매물이 75% 넘게 오른 셈이다. 용인 수지구도 1.87% 상승해 경기 내 주요 상승 지역에 이름을 올렸다. 이를 바탕으로 경기 전체 아파트 매매가격 변동률은 0.65%로 전국 평균 0.33%를 웃돌았다.

전문가들은 대규모 반도체 투자가 주택시장에 긍정적 영향을 줄 가능성이 크다고 봤다. 양지영 신한프리미어 패스파인더 전문위원은 "대규모 공장이 들어서면 수만 명의 근로자가 유입되고, 이들 중 상당수는 고소득 전문직군인 만큼 주변 아파트 매수력과 전·월세 수요를 뒷받침할 수 있다"며 "대기업 입주 이후 상업시설과 병원 등 생활 인프라가 확충되면 정주 여건이 개선되고, 이는 해당 지역 부동산 가치 상승으로 이어질 것"이라고 말했다.

김은선 직방 빅데이터팀장은 "정부가 반도체를 국가 핵심 산업으로 육성하겠다는 방향을 제시한 만큼 용인·평택은 물론 광주도 전반적으로 긍정적 영향을 받을 수 있다"고 진단했다. 그는 "산업단지 조성과 기업 투자, 교통·생활 인프라 확충이 계획대로 구체화되면 관련 종사자와 배후 수요가 늘어나 주택 수요에도 우호적으로 작용할 것"이라고 내다봤다.

◆ "호재 맞지만 시간차 커"…단기 급등엔 신중론

발표 직후 집값 상승을 단정하기는 어렵다는 신중론도 나온다. 이번 발표가 즉각적인 집값 상승 재료라기보다 향후 입지 확정, 착공, 기업 입주, 교통망 확충 여부에 따라 단계적으로 반영될 장기 호재에 가깝다는 주장이다.

송승현 도시와경제 대표는 "주택가격은 산업단지 발표보다 실제 착공, 기업 투자 집행, 협력업체 입주, 교통·생활 인프라 확충이 함께 진행될 때 본격적으로 반응한다"며 "용인·평택은 기존 반도체 클러스터 개발 속도가 빨라지면 배후 주거 수요가 더 견고해질 수 있지만, 광주는 일자리 창출과 인구 유입이 현실화되는 과정까지 시간차를 고려해야 한다"고 설명했다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원 또한 정부 정책 취지는 좋지만 단기적인 효과를 기대하기엔 무리가 있다고 봤다. 그는 "기업 수요를 먼저 반영하고 수도권에 뒤지지 않는 정주여건을 만들며, 인허가 패스트트랙을 도입하겠다는 방향은 긍정적"이라고 말했다.

그러면서도 "지방 미분양 해소나 수도권 쏠림 완화는 장기 과제로 봐야 한다"며 "혁신도시 사례를 보더라도 계획 발표 직후부터 유의미한 결과를 기대하는 것은 적절하지 않다"고 진단했다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 광주와 서남권에 들어선다는 메모리 팹 4기의 실체가 드러나야 비로소 시장이 흔들릴 것이라는 예측을 제시했다. 그는 "광주와 서남권은 원래 주택 수요가 두터운 지역이 아니라 반도체 클러스터라는 미래 청사진이 제시됐다고 해서 동탄처럼 단기간에 집값이 오를 것이라고 단정하기는 무리가 있다"고 말했다.

또 "도시개발과 택지 조성, 인허가, 토지 수용, 이주자 택지 확보 등 풀어야 할 절차와 이해관계가 많다"며 "개발 필요성과 정책 의지는 분명하지만 발표 직후 가격 급등으로 이어진다면 오히려 투자에 주의할 필요가 있다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com