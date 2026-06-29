닭요리 성지 찾아 떠난다…농식품부, 'K-치킨벨트' 첫선

치킨벨트·우리술·명인투어 순차 추진

맛집 넘어 관광·체험 연계 플랫폼 구축

지역상권 활성화·외국인 관광 유치 기대

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한식과 K-푸드를 지역 관광자원으로 활용하기 위한 정부의 'K-미식여정' 프로젝트가 본격 시작된다. 정부는 첫 사업으로 전국 닭요리 명소와 관광자원을 연계한 'K-치킨벨트 플랫폼'을 가동하고, 하반기에는 우리술·식품명인과 K-푸드 축제를 잇는 '미식 관광 로드맵'을 추진할 계획이다.

농식품부는 29일 기자와 인플루언서, 여행업계 관계자 등 60여 명을 대상으로 간담회를 열고 하반기 미식 관광·체험 로드맵인 'K-미식여정'을 발표했다. 이와 함께 지역별 치킨·닭요리 맛집과 인근 관광자원을 연계한 'K-치킨벨트 플랫폼'도 처음 공개했다.

농식품부는 최근 한식과 K-푸드가 음식에서 문화 콘텐츠로 확장되면서 식도락 여행을 목적으로 한국을 찾는 외국인이 늘고 있지만, 미식과 관광을 연계한 체험형 콘텐츠는 부족했다고 추진 배경을 설명했다. 지난해 외래관광객 조사에서도 방한 고려 활동으로 식도락 관광이 61.7%로 가장 높은 비중을 차지했다.

K-치킨벨트 지도 인포그래픽 [자료=농림축산식품부] 2026.06.29 rang@newspim.com

이번에 공개한 K-치킨벨트 플랫폼은 전국 치킨·닭요리 맛집 30곳과 관광명소, 전통시장, 지역축제, 농촌체험마을 등을 함께 소개하고 여행 코스를 추천하는 참여형 플랫폼이다. 이용자가 직접 추천 여행 코스를 만들어 공유하는 기능도 제공한다.

소개 대상은 대국민 공모를 통해 접수된 2700여건의 아이디어와 지방정부 추천, 현장 평가 등을 거쳐 선정했다. 대구 평화시장 닭똥집골목과 태백 물닭갈비, 해남 닭코스요리 등 지역 대표 닭요리 명소가 포함됐다.

농식품부는 K-치킨벨트를 시작으로 하반기 K-미식여정을 순차적으로 운영한다. 7월에는 K-치킨벨트 방문 이벤트를 열고, 8월에는 찾아가는 양조장 투어를 진행한다. 이어 9월에는 대한민국식품명인 미식 투어를 진행한다.

또 10월부터 11월까지는 K-푸드 페스타와 한식 페스타, 푸드위크코리아, 우리술 대축제, 김치 페스티벌 등을 연계해 국내외 관광객이 한국 식문화를 체험할 수 있도록 할 계획이다. 7월부터 12월까지는 농촌 힐링 스테이도 함께 운영한다.

송미령 농식품부 장관은 "K-푸드와 한식이 단순한 먹거리를 넘어 하나의 문화로 자리 잡은 만큼, K-치킨벨트를 시작으로 지역의 다양한 식문화와 관광을 연계한 콘텐츠를 지속적으로 발굴·육성할 계획"이라며 "하반기 준비하고 있는 K-미식여정도 이런 노력의 연장선에 있는 만큼 국내외 관광객께서 많이 즐겨주시길 바란다"고 강조했다.

rang@newspim.com