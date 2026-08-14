씨이랩, 상반기 매출 31.3억원…전년비 108% 증가

AI 핵심 요약beta
- 씨이랩은 14일 상반기 매출이 31억3000만원으로 108% 늘었다고 밝혔다.
- AI 인프라 187%↑, 비전 AI·디지털트윈도 성장했다.
- 영업손실 46억원에도 수주잔고 32억원, 사업 확장했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피지컬 인공지능(AI) 기업 씨이랩은 올해 상반기 매출이 31억3000만원으로 전년 동기 15억원보다 108% 증가했다고 14일 밝혔다.
사업 부문별로 AI 인프라 매출이 20억4000만원으로 전년 동기 대비 187% 증가했다. 비전 AI 부문은 3억4000만원으로 49%, 디지털트윈 부문은 7억5000만원으로 33% 각각 늘었다.
같은 기간 영업손실은 46억원을 기록했다. 씨이랩은 차세대 그래픽처리장치(GPU) 인프라 기술 확보와 제품 고도화, 전문인력 확충 등에 따른 투자 비용 증가가 반영됐다고 설명했다. 2분기 말 수주잔고는 32억원으로 전년 동기 26억원 대비 24% 증가했다.
AI 인프라 부문에서는 약 21억원 규모의 국가정보자원관리원 GPU 구매 사업을 수주했다. 상반기 엔비디아 '엘리트 파트너(Elite Partner)' 자격도 획득했다.
씨이랩은 GPU 분할 기술을 적용해 학습과 추론을 하나의 클러스터에서 운영할 수 있도록 한 '아스트라고(AstraGo) 2.1'을 출시했다. 일본에서 열린 'AI EXPO TOKYO 2026'에도 참가했다.
비전 AI 부문에서는 산업안전 AI 솔루션 '자이바 세이프티(XAIVA Safety)'가 한국인터넷진흥원(KISA) 지능형 폐쇄회로(CC)TV 성능인증 방화 분야에 이어 소프트웨어 품질인증(GS) 1등급을 획득했다.
씨이랩은 제조·건설 분야를 중심으로 자이바 세이프티 적용 사례를 확대하고 있으며 향후 국방·행정·공공시설 등으로 적용 분야를 넓힐 예정이다. 산업현장의 안전관리 수요가 증가하고 있다는 회사 측 판단에 따라 관련 사업 확대를 추진하고 있다.
디지털트윈 부문에서는 글로벌 반도체 기업을 대상으로 엔비디아 옴니버스(NVIDIA Omniverse) 기반 디지털트윈 구축 사업의 적용 범위를 4년 연속 확대했다. 회사는 해당 사업 경험을 바탕으로 제조와 방산 등 다른 산업으로 적용 분야를 확대하고 있다.
씨이랩은 상반기 솔루션 아키텍트와 고성능컴퓨팅(HPC) 성능 튜닝 전문가, GPU 오케스트레이션 개발자 등 전문인력을 확충했다. 이를 바탕으로 엔비디아의 차세대 AI 슈퍼컴퓨터 플랫폼 '베라 루빈(Vera Rubin)' 구축·운영을 지원하는 '베라 루빈 프로페셔널 서비스' 대응 역량을 강화했다.
회사는 향후 베라 루빈 등 최신 GPU 구축·운영을 포함한 인공지능 데이터센터(AIDC) 사업을 확대할 계획이다.
씨이랩 관계자는 "올해 상반기는 매출 성장뿐만 아니라 각 사업부문에서 향후 확장의 기반이 되는 핵심 레퍼런스를 확보하며 성장을 위한 선제적 투자도 함께 이뤄진 시기"라며 "확보한 레퍼런스를 후속 계약과 실적으로 전환하는 데 집중할 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com