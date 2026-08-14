신한자산운용, 글로벌 RWA 플랫폼과 손잡았다…원화 토큰증권 첫 해외 실증

AI 핵심 요약beta
- 신한자산운용이 14일 플룸과 원화 토큰화 펀드 PoC MOU를 체결했다.
- 달러 중심 온체인 시장에서 원화 자산 활용 가능성을 검증하기로 했다.
- 실제 발행은 아니며 제3국에서 규제요건과 인프라를 점검한다.
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원화 초단기채 기반…글로벌 시장 활용 가능성
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한자산운용이 글로벌 실물연계자산(RWA) 플랫폼인 플룸 네트워크와 손잡고 원화 표시 토큰화 펀드의 해외 기술검증(PoC)에 나선다. 달러 중심의 글로벌 토큰증권 시장에서 원화 자산의 활용 가능성을 확인하는 국내 자산운용사 첫 사례다.
신한자산운용은 글로벌 RWA 특화 블록체인 플랫폼인 플룸 네트워크와 원화 표시 토큰화 펀드 기술검증(PoC)을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 협력은 원화 표시 금융투자상품을 글로벌 온체인 시장에서 활용할 수 있는지를 검증하기 위한 프로젝트다.
현재 온체인 자금시장은 스테이블코인 발행잔액 기준 3000억달러를 넘어섰지만 대부분 달러 자산 중심으로 형성돼 원화 자산 활용은 제한적인 상황이다.
양사는 신한자산운용의 원화 초단기채 관련 펀드를 기초자산으로 활용해 토큰화 펀드의 발행과 유통 전 과정을 공동 검증할 계획이다.
글로벌 자산운용사 블랙록의 토큰화 펀드 'BUIDL' 구조를 벤치마크로 삼아 화이트리스트 기반 이전 제한과 고객확인(KYC), 자금세탁방지(AML) 체계 등 글로벌 규제 요건도 함께 점검한다.
이번 프로젝트는 실제 상품 발행이 아닌 기술검증(PoC)에 한정된다. 실증은 제3국에서 진행되며 국내 투자자의 참여는 계약과 기술을 통해 원천 차단하는 구조로 설계된다.
실물연계자산(RWA)은 국채와 채권, 부동산, 펀드 등 실물자산이나 금융자산을 블록체인 기반 토큰으로 발행해 거래하는 방식이다.
글로벌 자산운용사들은 운용 효율성과 거래 편의성을 높이기 위해 토큰화 시장에 적극 진출하고 있으며, 블랙록의 'BUIDL'이 대표 사례로 꼽힌다.
플룸 네트워크는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 명의개서대리인(Transfer Agent) 라이선스를 보유한 RWA 전문 기업이다.
최근 미국 예탁결제원(DTCC)이 운영하는 디지털자산 솔루션 산업 워킹그룹에도 합류해 토큰증권 관련 글로벌 표준 논의에 참여하고 있다.
신한자산운용은 이번 실증을 통해 기관급 토큰증권 인프라를 원화 자산에도 적용할 수 있는지 검증하고, 글로벌 토큰화 금융상품 관련 역량을 선제적으로 확보한다는 계획이다.
이석원 신한자산운용 대표는 "그동안 온체인 결제와 유동성 인프라는 달러 자산 중심으로 발전해 왔지만 앞으로는 원화 기반 스테이블코인과 토큰증권을 통해 해외 자금을 국내로 유입할 수 있는 기반을 마련해야 한다"고 강조했다.
이어 "이번 실증은 기술검증 단계로 실제 발행과 유통을 전제로 하지 않으며, 앞으로도 규제당국과 긴밀히 소통하며 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.
크리스 인 플룸 네트워크 대표는 "한국을 대표하는 자산운용사인 신한자산운용과의 협력은 규제를 준수하는 원화 표시 우량 자산을 글로벌 투자자와 연결하는 출발점이 될 것"이라고 강조했다.
plum@newspim.com