CJ제일제당 비비고 '생선을 넘다', 최단기간 조회수 5000만 돌파

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ제일제당의 비비고 생선구이 캠페인 콘텐츠 '생선을 넘다'가 온라인에서 소비자들의 뜨거운 반응을 얻고 있다. 캠페인 영상 공개 이후 조회수뿐 아니라 '좋아요'와 댓글 등 소비자들의 공감도 이끌어내며 실제 제품 매출 성장으로도 이어지는 모습이다.

생선을 넘다 캠페인. [사진= CJ제일제당]

CJ제일제당은 지난 3일 공개한 '무한 생선생활, 생선을 넘다' 캠페인 콘텐츠가 13일 기준 누적 조회수 5000만 회를 돌파했다고 14일 밝혔다. 이는 CJ제일제당이 진행한 디지털 캠페인 가운데 가장 짧은 기간에 달성한 기록이다. 기존 최단 기간은 20일이다.

이번 캠페인은 앞서 누적 조회수 1억 건을 넘어서며 화제를 모은 '1분링 육수커플' 시리즈의 부부 세계관 확장판이다. 배우 김남길과 전미도가 '생구부부'로 등장해 비비고 생선구이를 일상에서 다양하게 즐기는 모습을 유쾌한 스토리텔링으로 풀어낸 것이 특징이다.

캠페인의 인기는 제품 판매 성과로도 이어지고 있다. 캠페인이 공개된 이후 하루 만에 주요 포털에서 '비비고 생선구이' 검색량이 약 300% 늘었고, 3일부터 11일까지 비비고 생선구이의 매출은 주요 이커머스 채널에서 약 30% 증가했다.

생선을 넘다 캠페인 관련 비비고 생선구이 제품들. [사진= CJ제일제당]

CJ제일제당은 소비자와의 소통을 지속적으로 확대하기 위해 오는 24일부터 9월 13일까지 소비자 참여형 '선넘생 챌린지'를 진행한다.

CJ제일제당 관계자는 "앞으로도 소비자의 일상에 자연스럽게 녹아드는 스토리텔링을 통해 비비고 생선구이의 간편함과 같은 다양한 매력을 알리는 등 소비자와의 소통을 이어가겠다"고 말했다.



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