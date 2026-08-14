민주당, 오늘부터 전당대회 '국민여론조사' 이틀간 진행...경선 핵심 변수

AI 핵심 요약beta
- 민주당은 14일부터 15일까지 당대표 여론조사를 실시했다.
- 권리당원 투표에선 김민석이 정청래를 1.48%p 앞섰다.
- 17일 전당대회서 여론조사 반영해 최종 선출했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
권리당원 70% + 국민여론조사 30% 합산
호남 15일·서울·경기 16일 당원 투표 발표
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회 일반 국민여론조사가 14일부터 15일까지 이틀간 실시된다.
민주당 당대표·최고위원 경선은 권리당원·전국대의원 투표 70%와 국민여론조사 30%를 합산해 최종 순위를 결정한다.
국민여론조사는 임의전화걸기(RDD) 방식으로 진행되며, 대상은 역선택 방지를 위해 민주당 지지층과 지지 정당이 없는 무당층으로 한정한다.
국민여론조사는 2개 전문 여론조사기관이 각각 2000명의 최종 응답자의 지지율을 취합해서 반영한다.
현재까지 권리당원 누적 투표에서는 김민석 후보가 46.01%로 정청래 후보(44.53%)를 1.48%포인트(p) 앞서고 있다. 송 후보는 9.47%를 기록하고 있다. 1위 김 후보와 2위 정 후보 간의 표차는 불과 3088표다.
두 후보가 초접전 구도를 이어가고 있어 30%가 반영되는 국민여론조사 결과에 따라 최종 승부의 향방이 달라질 가능성도 있다.
남아 있는 지역별 권리당원 득표율도 관건이다. 호남권(전남광주·전북) 결과는 오는 15일, 서울·경기는 오는 16일 발표된다. 전체 권리당원 가운데 70% 비중이 넘는 호남과 수도권 득표율에 따라 대세 후보가 확정될 수 있다는 분석이 나온다.
전체 권리당원의 33%를 차지하고 있는 호남권의 투표율도 중요한 변수다. 일단 호남권에서는 김 후보가 유리할 것이라는 관측이다. 서울·경기 수도권은 김·정 두 후보 간 접전을 벌일 것이라는 분석이 나온다.
민주당은 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회서 권리당원·대의원 투표와 국민여론조사 결과를 합산해 당대표와 최고위원 5명을 최종 선출한다.
seo00@newspim.com