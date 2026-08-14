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민주당, 오늘부터 전당대회 '국민여론조사' 이틀간 진행...경선 핵심 변수

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  • 민주당은 14일부터 15일까지 당대표 여론조사를 실시했다.
  • 권리당원 투표에선 김민석이 정청래를 1.48%p 앞섰다.
  • 17일 전당대회서 여론조사 반영해 최종 선출했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

與 지지층+무당층 한정 조사...역선택 방지
권리당원 70% + 국민여론조사 30% 합산
호남 15일·서울·경기 16일 당원 투표 발표

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회 일반 국민여론조사가 14일부터 15일까지 이틀간 실시된다.

민주당 당대표·최고위원 경선은 권리당원·전국대의원 투표 70%와 국민여론조사 30%를 합산해 최종 순위를 결정한다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정청래(왼쪽부터)·송영길·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 12일 서울 목동 SBS에서 열린 당대표 후보자 토론회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.12 photo@newspim.com

국민여론조사는 임의전화걸기(RDD) 방식으로 진행되며, 대상은 역선택 방지를 위해 민주당 지지층과 지지 정당이 없는 무당층으로 한정한다.

국민여론조사는 2개 전문 여론조사기관이 각각 2000명의 최종 응답자의 지지율을 취합해서 반영한다.     

현재까지 권리당원 누적 투표에서는 김민석 후보가 46.01%로 정청래 후보(44.53%)를 1.48%포인트(p) 앞서고 있다. 송 후보는 9.47%를 기록하고 있다. 1위 김 후보와 2위 정 후보 간의 표차는 불과 3088표다. 

두 후보가 초접전 구도를 이어가고 있어 30%가 반영되는 국민여론조사 결과에 따라 최종 승부의 향방이 달라질 가능성도 있다. 

남아 있는 지역별 권리당원 득표율도 관건이다. 호남권(전남광주·전북) 결과는 오는 15일, 서울·경기는 오는 16일 발표된다. 전체 권리당원 가운데 70% 비중이 넘는 호남과 수도권 득표율에 따라 대세 후보가 확정될 수 있다는 분석이 나온다.

전체 권리당원의 33%를 차지하고 있는 호남권의 투표율도 중요한 변수다. 일단 호남권에서는 김 후보가 유리할 것이라는 관측이다. 서울·경기 수도권은 김·정 두 후보 간 접전을 벌일 것이라는 분석이 나온다. 

민주당은 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회서 권리당원·대의원 투표와 국민여론조사 결과를 합산해 당대표와 최고위원 5명을 최종 선출한다. 

seo00@newspim.com

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최태원-노소영, 오늘 재산분할 재상고 시한 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = '세기의 이혼'이라고 불리는 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송이 최종 결론을 앞두고 있다. 파기환송심에서 9440억원의 재산분할금 지급 판결이 내려진 가운데, 재상고 시한이 임박하면서 양측의 재상고 여부에 관심이 쏠린다.  14일 법조계에 따르면 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 재상고 기한은 이날 밤 12시까지다. 민사소송법상 상고·재상고 제기 기간은 판결서가 송달된 날부터 14일이다. 재계의 관심은 최 회장 측의 재상고 여부에 쏠려 있다. 판결 초기에는 재상고하지 않을 것이란 관측이 많았지만, 막판까지 변호인단과 재상고 여부를 두고 고심하는 것으로 전해졌다.  판결 선고 직후 최 회장 측 법률대리인은 "판결에 대한 구체적 입장은 판결문을 면밀히 검토한 뒤 말씀드리겠다"고 밝한 바 있다. 노 관장 측의 재상고 검토 여부에 대해선 알려지지 않았다. 앞서 지난달 24일 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 선고기일을 열고 '최 회장이 재산분할금으로 9440억원을 지급하라'고 선고했다. 재판부는 최 회장에게 판결 확정일 다음 날부터 모두 갚는 날까지 연 5%의 비율로 지연손해금을 지급하라고 명령했다. 최 회장이 시한 내 재상고를 하지 않으면 판결이 바로 확정되고, 다음 날부터 돈을 모두 갚을 때까지 연 5%의 지연 이자를 물어줘야 한다. 재산분할금 9440억 원을 기준으로 하면 지연이자는 1년에 약 472억원에 달한다. 한 달로 환산하면 약 39억3300만원, 하루 기준으로는 약 1억3000만원에 달한다. 파기환송심에서도 SK㈜ 주식이 재산분할 대상이라는 판단이 유지된 만큼 재상고가 이뤄진다면 최 회장 측이 법률적 쟁점을 다시 제기할 가능성이 주로 거론된다.  최 회장 뿐 아니라 양측 중 한 쪽이라도 재상고 시 사건은 다시 대법원의 판단을 받는다. 대법원은 파기환송심이 앞선 대법원 판결 취지를 충분히 반영했는지, 재산분할 비율 산정 과정에 법리 오해 부분은 없는지 등을 심리할 것으로 예상된다. 대법원 판단 전까지 파기환송심 판결은 확정되지 않는다. 다만 대법원은 사실관계를 다시 따지는 재판이 아니라 법리 오해 여부만 판단하는 법률심이라 결과가 뒤집힐 가능성은 크지 않다는 분석도 나온다.   100wins@newspim.com 2026-08-14 06:00
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[히든스테이지]블낫블·정점 공개 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지'에 블낫블과 정점이 본선 무대를 펼친다. '히든 스테이지' 운영사무국은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 총 20팀의 영상을 순차적으로 공개한다. 7일 뉴스핌의 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 통해 정점은 '일기'를, 블낫블은 '애프터글로우(afterglow)'를 선보인다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 블낫블(위)과 정점. 2026.08.13 alice09@newspim.com 먼저 블낫블은 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "저는 블낫블이라는 팀 안에서 여러가지 음악적 색깔을 키워가고 있다. 때로는 청량하고 시원한, 때로는 따뜻하고 부드러운, 또 때로는 강렬하고 폭발력있는 음악들을 팀원들과 함께 만들어오며 음악이 전해줄 수 있는 위로에 대해 배웠다"라고 말했다. 이어 "밴드음악이라는 울타리 안에서 벗어나 블낫블은 더 다양한 색깔과 모습을 가졌다는걸, '히든 스테이지'를 통하여 더 많은 분들에게 알려드리고 싶어 지원하게 됐다"고 밝혔다. 블낫블이 본선에서 선보이는 '애프터글로우'는 담백한 어쿠스틱 기타 사운드를 중심으로, 섬세하게 어우러지는 악기들과 보컬의 조화가 빚어내는 따스한 울림이 특징인 곡이다. '애프터글로우'에 대해 "지난 계절의 찬란함을 노래하는 내용으로, 누구나 가지고 있는 자신의 기억 속 가장 반짝이는 부분을 떠올릴 수 있게 하는 곡"이라고 소개했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 블낫블. 2026.08.13 alice09@newspim.com 이어 "이 노래는 우리가 함께 노래했던 그 시간, 행복했던 기억들을 담아낸다. 바람이 불어오는 해질녘, 우리의 이름이 메아리처럼 남아 또 다른 누군가의 기억 속 잔광이 되기를 바라는 마음"이라고 설명했다. 블낫블은 '블루 이즈 낫 블루(blue is not blue)'의 약자로, '우리들의 파란 에너지로 당신들을 우울하지 않게 하겠다'라는 의미를 갖고 있다. 블낫블은 '히든 스테이지'를 통해 이루고 싶은 목표에 대해 "저희들의 노래로 많은 분들에게 위로를 드리는 것"이라고 밝혔다. 또한 "아직은 배울게 많은 신생 인디밴드이지만, 저희 음악을 사랑해주시는 분들과 앞으로 사랑해주실 분들을 위해 계속 정진하며 오랫동안 음악을 들려드리고 싶다"라며 포부를 드러냈다. 정점 역시 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "저는 나의 삶을 노래하고, 그 음악이 듣는 이들에게 위로가 되길 바라는 아티스트"라며 "이 마음과 진심을 더 많은 사람들에게 전하고자 지원하게 됐다"고 밝혔다. 그가 선보이는 자작곡 '일기'는 음악을 하던 초기의 심정을 솔직하게 담아낸 노래이다. 정점은 "아무리 해봐도 도저히 답이 없어 보이던 때의 심정을 자연스럽게 담아보려고 했다"고 소개했다. 이어 "꿈을 꾸는 사람의 고뇌와 두려움을 담아내고 나를 믿고 기다리는 누군가의 미안함이 담긴 곡"이라고 부연했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 정점. 2026.08.13 alice09@newspim.com 정점은 앞으로의 활동 목표에 대해 "지금처럼 즐기며 음악하고 살아가는 것"이라며 "먼 미래에도 지금처럼만 즐기며 음악하며 살아가고 싶다"고 강조했다. 다양한 포부와 목표, 다채로운 장르를 선보이고 있는 '히든 스테이지'의 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리, 김나라, 박희수, 혼즈, 변미리, 오아, 신직선, 도이주, 마린, 채수빈, 박지은 등 11명이 이름을 올렸다. 남성 개인 부문에서는 정상호(활동명 정점)·최혁준(심각한 개구리), 윤준, 윤태경, 정다운이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구, 블낫블과 혼성 팀 김은찬밴드, 채비가 참가한다. 이 중 신직선은 제2회 본선 경험을 가진 재도전자이며, 혼성팀 채비 역시 제3회 본선 출신으로 주목받고 있다. '히든 스테이지'의 마지막 영상은 오는 8월 28일 업로드된다. 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. alice09@newspim.com 2026-08-14 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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