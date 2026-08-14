HLB제약, 상반기 매출 1279억원…역대 최대 반기 실적

AI 핵심 요약beta
- HLB제약이 14일 상반기 매출 1279억원을 기록했다.
- 전년보다 56.8% 늘며 반기 처음 1000억원을 넘었다.
- 신화어드밴스 실적과 ETC·헬스케어가 성장했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB제약이 올해 상반기 연결 기준 매출 1279억원을 기록하며 처음으로 반기 매출 1000억원을 넘어섰다. 기존 제약사업 성장과 지난해 연결 편입된 자회사 신화어드밴스의 실적이 반영되면서 회사 기준 역대 최대 반기 매출을 기록했다.
HLB제약은 올해 상반기 연결 기준 매출이 약 1279억원으로 전년 동기 대비 56.8% 증가했다고 14일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 약 10억원으로 414.0% 늘었다.
별도 기준 매출은 약 842억원으로 전년 동기 대비 21.0% 증가했다.
전문의약품(ETC) 판매 매출은 약 690억원으로 전년 동기 대비 11.9% 늘었다. 로수듀오와 틴자, 씨트로신 등 주요 품목의 매출이 두 자릿수 증가율을 기록했다.
회사에 따르면 상반기 원외처방 실적은 전년 동기 대비 14.6% 증가했다. 같은 기간 회사가 제시한 전체 시장 성장률 4.6%보다 10%포인트 높은 수준이다. 원외처방 순위는 48위에서 42위로 상승했다.
컨슈머헬스케어 사업 매출은 약 120억원으로 전년 동기 대비 152.0% 증가했다. 온라인과 홈쇼핑, 오프라인 등 판매 채널에서 매출이 늘었다.
자회사 신화어드밴스의 실적도 연결 매출 증가에 반영됐다. 지난해 5월부터 HLB제약 연결 실적에 편입된 신화어드밴스는 올해 상반기 약 441억원의 매출을 기록했다. 전년 동기 대비 22.1% 증가한 규모다.
HLB제약은 기존 의약품 사업을 기반으로 컨슈머헬스케어와 의료기기 등으로 사업 영역을 확대해 매출 구조를 다변화할 계획이다.
연구개발 투자도 확대했다. 올해 상반기 연구개발비는 35억7000만원으로 전년 동기 대비 35.3% 증가했다. 회사는 장기지속형 주사제 개발과 개량신약 및 신규 파이프라인 확보에 연구개발 역량을 투입하고 있다.
생산능력 확대를 위한 향남 신공장 건설도 추진하고 있다. HLB제약은 신공장을 통해 현재 위탁생산하고 있는 제품 일부를 자체 생산으로 전환해 생산 내재화를 확대할 예정이다.
회사는 자체 생산 전환을 통해 생산 효율과 수익성을 높이고 장기적으로는 HLB그룹이 개발 중인 신약 파이프라인의 생산·공급 거점으로 신공장을 활용한다는 방침이다.
HLB제약 관계자는 "자회사 실적 반영과 기존 제약사업의 성장이 맞물리면서 상반기 매출이 처음으로 1000억원을 넘어섰다"며 "사업 포트폴리오 확대와 향남 신공장을 통한 생산 내재화를 바탕으로 매출 성장과 수익성 개선을 함께 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com