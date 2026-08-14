우미·현대건설 컨소시엄, 마곡 '뉴브 클라우드힐스' 공급… 분양·임대 병행 운영

AI 핵심 요약beta
- 우미건설·현대건설 컨소시엄이 14일 뉴브 클라우드힐스 입주기업 모집을 시작했다.
- 마곡 코엑스 르웨스트 인접으로 국제행사 연계 활용이 가능하다.
- 준공을 마쳐 즉시 입주 가능하며 임대 뒤 분양 전환도 가능하다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 우미건설과 현대건설 컨소시엄이 시공한 서울 마곡지구 업무시설 '뉴브 클라우드힐스'가 준공을 마치고 입주 기업 모집을 진행하고 있다고 밝혔다.
해당 단지는 최근 가동을 시작한 마곡지구 대형 복합 단지 '마곡 코엑스 르웨스트(MICE)' 인근에 위치해 있다. 마곡나루역 일대에 들어선 코엑스 르웨스트는 컨벤션, 호텔, 쇼핑몰, 문화시설 등이 집적된 복합단지다. 뉴브 클라우드힐스 입주 기업은 이러한 인프라와의 인접성을 바탕으로 각종 국제 학술대회, 산업 전시회, 바이어 초청 행사 등을 비즈니스 목적에 맞춰 연계 활용할 수 있다.
또한 뉴브 클라우드힐스는 현재 건축 공사를 모두 완료한 상태로, 계약 절차를 마무리하면 즉시 입주가 가능하다. 기업은 정해진 이전 일정에 맞춰 사옥을 가동할 수 있으며, 입주 지연에 따른 기존 임대차 계약 연장이나 금융 비용 발생 등의 변수를 방지할 수 있다.
이와 함께 입주 기업의 자금 상황과 재무 계획을 고려해 '분양·임대 병행 시스템'을 도입해 운영 중이다. 입주를 희망하는 기업은 우선 임대 계약을 통해 사옥 공간을 확보하고 공간을 활용할 수 있으며, 추후 기업의 성장 단계와 자금 유동성에 맞춰 분양으로 전환하는 방식을 선택할 수 있다. 초기 사옥 마련에 필요한 자본금 지출을 조율해야 하는 스타트업 및 중소기업의 접근성을 높이기 위해 기획된 시스템이다.
뉴브 클라우드힐스의 세부 입주 조건 및 호실 관련 상담은 해당 단지 1층에 별도로 마련된 홍보관에서 진행되고 있다.
ohzin@newspim.com