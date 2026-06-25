남원 광한루원 'K-푸드로드' 선정...전북 미식관광 거점 육성 본격화

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광한루원·추어탕거리 연계 체류형 관광생태계 구축

전통음식문화 기반 지역상권 활성화 사업 추진...32억 투입

[남원=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 남원시가 문화와 음식 관광을 결합한 체류형 관광콘텐츠 육성 사업에 선정되면서 남원 광한루원 일대가 전북 미식관광의 핵심 거점으로 조성된다.

전북자치도는 문체부가 주관한 '2026년 K-푸드로드 문화관광 활성화사업' 공모에 남원시 광한루원 일대가 최종 선정돼 향후 3년간 총 32억 원의 사업비를 확보했다고 25일 밝혔다.

사업 위치도[사진=전북자치도] 2026.06.25 lbs0964@newspim.com

K-푸드로드 문화관광 활성화사업은 지역 대표 음식과 관광자원을 연계해 체류형 관광콘텐츠를 육성하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 문화체육관광부가 내년부터 새롭게 추진하는 사업이다.

전북자치도와 남원시는 광한루원과 추어탕거리를 중심으로 전북의 맛과 멋을 담은 문화관광 자원을 연계해 차별화된 미식관광 콘텐츠를 조성할 계획이다.

이를 통해 전통 음식문화의 가치를 높이고 문화와 관광 그리고 상권이 함께 성장하는 관광생태계 구축에 나선다. 주요 사업으로는 게릴라 공연과 전통 연회 등 문화프로그램을 비롯해 춘향전 캐릭터 분장과 전통문화 체험 프로그램이 운영된다.

또한 전통장터와 야외 푸드키친을 활용한 청년 및 소상공인 창업 팝업스토어와 온오프라인 홍보마케팅도 추진된다. 특히 '마음이 즐겁게 끌리는 맛의 길 흥미로(興味路)'를 주제로 광한루원과 추어탕거리를 유기적으로 연결해 관광객 유입을 확대할 예정이다.

여기에 춘향전과 전통음식 문화를 접목한 다양한 프로그램을 선보여 관광객 체류시간과 소비 확대를 유도한다는 구상이다. 전북자치도는 앞으로도 지역 고유의 음식문화와 관광자원을 활용한 특화 콘텐츠를 지속 발굴해 K-관광 경쟁력을 강화하고 광한루원과 추어탕거리를 중심으로 전북형 체류관광 모델을 구축해 나갈 방침이다.

lbs0964@newspim.com