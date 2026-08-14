에이블리, '홈·언더웨어 페스타' 거래액 역대 최고치

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 에이블리는 지난 7월 20일부터 27일까지 진행한 '홈·언더웨어 페스타'가 언더웨어 카테고리 거래액 역대 최고치를 경신하며 성황리에 종료됐다고 14일 밝혔다.

[자료= 에이블리]

에이블리는 일상 속 홈·언더웨어 수요가 지속 확대됨에 따라 이번 행사를 마련했다. 무더운 여름철을 겨냥해 '쿨(Cool)' 테마로 진행한 결과, 행사 기간 홈·언더웨어 카테고리 거래액은 전년 동기 대비 약 57% 증가했다.

기록적인 폭염 속에서 편안하게 착용할 수 있는 '냉감' 및 '쿨링' 상품에 대한 유저들의 관심이 집중됐다. 행사 기간 에이블리 내 '냉감' 검색량은 전년 동기 대비 62% 증가했다. 시원한 착용감을 선사하는 '냉감 브라' 검색량은 150% 늘었으며, 여름철 대표적인 홈웨어로 꼽히는 '시어서커 파자마'와 '냉감 바지' 검색량도 각각 100%, 62% 증가했다.

홈·언더웨어에 대한 높아진 관심은 참여 브랜드사의 거래액 성장으로도 이어졌다. 이번 행사에 참여한 주요 브랜드사의 거래액은 전년 동기 대비 평균 970% 증가했다. 특히 베리시, 엣프터, 리무브 등 3개 브랜드사는 에이블리 입점 이후 역대 최고 월 거래액을 기록했다. 7월 거래액은 전년 동기 대비 베리시가 3.8배, 리무브가 4배 증가했으며, 엣프터는 58배 이상 증가했다.

신규 구매 유저 유입 및 기존 유저 재활성화 측면에서도 성과가 나타났다. 행사 기간 구매 유저 가운데 약 13%는 최근 90일간 구매 이력이 없는 비활성 유저였으며, 약 11%는 에이블리에서 브랜드 패션 상품을 처음 구매한 유저로 집계됐다. 연령별 비중은 20대가 66%로 가장 높았고, 30대(19%), 40대 이상(9%), 10대(6%) 순이었다.

에이블리 관계자는 "앞으로도 유저들이 쇼핑의 즐거움은 물론 자신의 하루를 보다 편안하게 만들어줄 상품을 발견하는 경험까지 누릴 수 있도록 다양한 제안과 혜택을 선보이기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한편, 에이블리는 유저들의 높은 관심에 힘입어 8월에도 '홈·언더웨어 페스타'를 실시한다.

fineview@newspim.com