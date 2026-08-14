토스, 한국전파진흥협회에 교육용 네트워크 장비 기증

AI 핵심 요약beta
- 토스 운영사 비바리퍼블리카가 14일 RAPA에 장비를 기증했다
- 서비스 운영 후 남은 네트워크 장비 60여 대를 교육용으로 전했다
- 토스는 MOU를 맺고 실무 특강과 멘토링도 추진하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스 운영사 비바리퍼블리카가 한국전파진흥협회(RAPA)에 ICT 교육용 네트워크 장비를 기증한다고 14일 밝혔다.
기증 대상은 토스 서비스 운영 환경에서 사용을 마친 네트워크 장비 60여 대다. 제조사의 기술 지원이 종료되어 운영 장비로서의 역할은 마쳤으나 교육용 실습에는 활용할 수 있는 장비를 선별해 전달한다. 토스는 장비를 매각하는 대신 교육 현장에서 재활용하도록 지원해 실습 환경을 넓히고 IT 자원 순환에도 기여할 수 있을 것으로 보고 있다.
기증에 앞서 장비에 저장된 설정 정보 등은 파기 절차를 거쳐 삭제하는 등 정보 보안 조치도 마쳤다. 기증 장비는 한국전파진흥협회가 운영하는 ICT 인재 양성 교육과정에서 활용될 예정이다. 교육생들은 실제 현장에서 쓰이는 엔터프라이즈급 네트워크 장비를 다루며 장비 구성과 네트워크 운영 원리를 익힐 수 있다.
장비 기증과 함께 실무 경험을 공유하기 위한 협력도 이어진다. 토스와 한국전파진흥협회는 업무협약(MOU)을 체결하고 현직 엔지니어가 참여하는 실무 특강과 멘토링을 추진하기로 했다. 교육생들이 서비스 운영 과정에서 축적된 노하우를 접하고 네트워크 분야 직무를 이해할 수 있도록 도울 계획이다.
한국전파진흥협회 관계자는 "네트워크 장비는 실습 교육에 필수적이지만 고가여서 확보에 어려움이 있었다"며 "이번 기증으로 교육생들이 실제 산업 현장의 장비를 다루며 실무 역량을 키울 수 있게 됐다"고 말했다.
토스 관계자는 "이번 기증은 자원순환과 ICT 인재 양성을 함께 실천하는 활동"이라며 "교육생들의 실무 역량 향상에 도움이 되기를 바라며 현직자 멘토링 등 교육 지원도 지속할 계획"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com