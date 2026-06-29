이재용 회장 '상생 경영' 공급망 전반으로…삼성, 6700개 협력사 지원 강화

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11개 계열사 참여해 1~3차 협력사 지원

자금·기술·인력 중심 공급망 생태계 강화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 강조해 온 '같이 나누고 함께 성장하는' 상생 철학이 삼성 공급망 전반으로 확대된다. 삼성은 1~3차 협력회사와 상생협약을 맺고 자금·기술·인력 지원을 강화하는 등 약 6700개 협력회사를 아우르는 동반성장 체계를 구축하기로 했다.

삼성은 29일 삼성전자 수원사업장에서 대·중소기업 간 상생문화 확산 및 정착을 위해 1~3차 협력회사와 상생 생태계 조성을 위한 협약을 체결했다.

삼성은 29일 삼성전자 수원사업장에서 대·중소기업 간 상생문화 확산 및 정착을 위해 1~3차 협력회사와 상생 생태계 조성을 위한 협약을 체결했다. 이날 협약식에는 주병기 공정거래위원장(사진 아래줄 왼쪽에서 8번째)을 비롯해 상생 협약에 참여하는 11개 삼성 계열사 대표와 주요 협력회사 대표 등 150여 명이 참석했다. [사진=삼성]

이번 상생협약에는 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성E&A, 제일기획, 호텔신라, 세메스 등 11개 계열사와 협력회사들이 참여했다. 삼성 측에서는 노태문 삼성전자 DX부문 사장, 최성안 삼성중공업 부회장, 이청 삼성디스플레이 사장, 최주선 삼성SDI 사장, 장덕현 삼성전기 사장, 이준희 삼성SDS 사장, 남궁홍 삼성E&A 사장, 오세철 삼성물산 건설부문 사장, 박남영 삼성물산 패션부문장, 한인규 호텔신라 사장, 김종현 제일기획 사장, 심상필 세메스 부사장 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 삼성 공급망에 속한 약 6700개 협력회사가 혜택을 볼 것으로 예상된다. 삼성은 이번 협약을 계기로 단순한 거래 관계를 넘어 자금·기술·인력 등 전 영역에서 협력회사들과 실질적인 협력을 강화하고, 건전한 공급망 생태계를 조성하기 위한 토대를 마련했다.

이재용 삼성전자 회장이 서울 김포비즈니스센터에서 인도로 출국하고 있다. [뉴스핌DB]

◆ 11개 계열사 참여…상생 온기 2·3차 협력사까지

이날 협약식에는 주병기 공정거래위원장을 비롯해 상생 협약에 참여하는 11개 삼성 계열사 대표 및 주요 협력회사 대표 등 150여 명이 참석했다.

주병기 공정거래위원장은 "이번 상생협약은 삼성의 상생 노력이 중소 협력회사로 막힘없이 흘러가도록 선순환의 물길을 여는 단초가 될 것"이라고 언급하면서, "공정위 역시 삼성과 협력회사들의 노력이 결실을 맺을 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

노태문 삼성전자 사장은 "지금의 삼성이 존재할 수 있었던 데에는 많은 협력회사의 피와 땀, 열정과 노력이 있어 가능했다"며 "더불어 성장하는 하나의 운명공동체로서 한 차원 높은 협력관계를 구축하고, 상생의 온기가 2차, 3차 협력회사까지 전파될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.

김영재 협성회 회장은 "오늘 이 자리가 정부와 대기업, 중소기업이 손을 맞잡고 동반성장의 정신을 더욱 공고히 하는 계기가 되기를 바란다"며 "우리 경제가 글로벌 파고를 헤쳐 나가는 동반성장의 가장 모범적인 이정표가 될 것으로 확신한다"고 말했다.

삼성전자는 이번 협약을 기점으로 상호 신뢰 기반의 동반성장 활동을 강화하고, 상생협력 문화가 공급망 전반에 깊이 스며들 수 있도록 한다는 방침이다.

협약에 참여한 11개 삼성 계열사는 협력회사와의 소통 채널을 확대하고 지원 프로그램의 실효성을 지속적으로 점검할 예정이다. 협력회사의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 진출 지원과 글로벌 공급망 연계 등 다각적인 협력 방안도 모색한다.

삼성전자는 지난 5월 발표한 5조원 규모의 사회 환원 약속 중 '2·3차 협력회사 지원 및 산업재해기금 조성·운영'을 이번 상생협약에도 포함했다. 이를 통해 보다 책임감 있는 자세로 협력회사와의 상생협력에 나선다는 계획이다.

◆ 3조5000억원 펀드·특허 개방…자금·기술 지원 확대

삼성전자는 협력회사의 경쟁력 강화를 위해 자금·기술·인력 등 3개 분야를 중심으로 맞춤형 지원을 지속해 왔다.

자금 분야에서는 협력회사의 경영 안정과 투자 여력 확보를 지원해 왔다. 삼성전자는 2005년 국내 기업 최초로 중소·중견 협력회사에 거래대금을 현금으로 지급하기 시작했다.

2010년에는 '상생펀드'를 조성해 협력회사가 안정적으로 경영할 수 있도록 운영자금, 시설투자, 연구개발 등을 위한 자금 대출을 저금리로 지원하고 있다. 2024년 11월부터는 삼성디스플레이와 함께 1조원 규모의 'ESG 펀드'를 조성해 협력회사의 사업장 환경 안전 개선과 에너지 사용 저감 등 ESG 투자에 대해 무이자 대출을 제공하고 있다.

삼성은 현재 운영 중인 총 3조5000억원 규모의 상생펀드 및 ESG 펀드를 통해 협력회사의 시설투자, 기술개발, ESG 전환 등을 위한 금융 지원을 지속 추진·확대하기로 했다.

기술 분야에서는 협력회사의 미래 성장동력 확보와 기술 경쟁력 강화를 돕고 있다. 삼성전자는 중소벤처기업부와 협력해 협력회사뿐 아니라 거래 관계가 없는 중소기업의 스마트공장 구축을 지원하며 산업 생태계 발전에 기여하고 있다.

2009년부터는 협력회사의 미래 성장동력 발굴과 신기술 확보 지원을 위해 '우수기술 설명회'를 열고 있다. 2013년부터는 '공동투자형 기술개발사업'에도 참여해 중소벤처기업부와 조성한 총 500억원의 자금으로 중소기업의 기술개발을 지원하고 있다.

2015년부터는 회사가 보유한 특허를 무상으로 개방해 협력회사뿐 아니라 거래하지 않는 기업들도 자유롭게 특허를 활용할 수 있도록 지원하고 있다. 작년까지 약 2500여 건의 특허 무상 이전이 진행됐다.

삼성전자는 협력회사의 기술 보호에도 힘쓰고 있다. 1·2차 협력회사가 기술자료, 영업비밀 등을 안전하게 보관하고 활용할 수 있도록 연간 최대 100만원의 기술자료 임치비용을 지원하고 있다.

◆ 채용·교육까지 지원…협력사 체질 개선 뒷받침

인력 분야에서는 삼성의 '인재제일' 창업 원칙을 바탕으로 채용, 교육, 안전 환경 조성까지 폭넓게 지원하고 있다.

삼성전자는 2012년부터 '삼성 협력회사 채용 한마당'을 개최해 협력회사의 우수인력 확보를 돕고 있다.

2013년에는 '상생협력 아카데미'를 설립해 ▲컨설팅센터 ▲교육센터 ▲청년일자리센터 등 3개 센터를 중심으로 협력회사의 인력 양성을 지원하고 있다. 협력회사 임직원 대상 미래경영자 과정 등 경영·기술·리더십 역량 향상 교육도 제공하고 있다.

최근 화두가 되고 있는 인공지능(AI), ESG, 자동화 등에 대해서는 핀포인트(Pinpoint) 컨설팅을 제공하고 있으며, 연 300여 개의 온·오프라인 무료 교육을 통해 협력회사의 체질 개선을 돕고 있다. 안전한 사업장 구축을 위한 현장 점검과 안전 교육도 지속적으로 지원하고 있다.

삼성전자는 지속적인 상생협력 활동을 인정받아 지난해 10월 동반성장위원회가 선정하는 '동반성장지수 평가'에서 국내 기업 최초로 14년 연속 최우수 등급을 받았다.

삼성은 '함께가요 미래로! Enabling People'이라는 CSR 비전 아래 청소년 교육과 상생협력의 사회공헌 활동도 펼치고 있다.

2024년 9월 15일(현지시간) 프랑스 리옹 소재 그루파마스타디움에서 열린 국제기능올림픽 폐회식에 참석한 이재용 삼성전자 회장이 국가대표 선수단과 사진을 촬영하고 있다. [사진=삼성전자]

청소년 교육 중심 활동으로는 ▲삼성청년SW·AI아카데미 ▲삼성희망디딤돌 ▲삼성드림클래스 ▲삼성푸른코끼리 ▲기능올림픽기술교육 등 청소년의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 하는 프로그램을 운영하고 있다.

이외에도 ▲중소기업 스마트공장 전환 지원 ▲C랩 인사이드·아웃사이드 ▲상생펀드·ESG 펀드 조성 ▲협력회사 인센티브 지급 ▲삼성미래기술육성사업 ▲삼성 안내견 사업 ▲나눔키오스크 ▲삼성 다문화청소년 지원 사업 ▲삼성 노인 디지털교육 사업 등 상생협력 프로그램을 진행하고 있다.

한편 삼성전자는 모든 국민과 직·간접적으로 삼성전자의 성과를 나누기 위해 현재 '국민과 함께하는 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행하고 있다. 삼성전자는 제품 가격을 할인하는 대신 총 4000억원 규모의 온누리상품권을 고객에게 지급해 고객에게 제공한 혜택이 지역 소상공인 및 중소기업과의 상생으로 이어질 수 있도록 했다.

kji01@newspim.com