"30% 환급인데 바꿔볼까"…삼성전자 감사 페스티벌, 제복공무원 단톡방 달궜다

경찰·소방관·교도관 가족 거주 아파트서 화제

냉장고·로봇청소기·인덕션·갤럭시워치까지 문의

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = "삼성 비스포크 인공지능(AI) 냉장고 써보신 분 계실까요. 이번에 30% 환급해준다길래 바꿔보려고요."

경찰·소방관·교도관 등 제복공무원 가족들이 모여 사는 경기도의 한 아파트 단체 대화방에 최근 삼성전자 가전 구매 문의가 올라왔다. 삼성전자가 진행 중인 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'의 K-히어로 혜택이 알려지면서 IT·가전 교체를 고민하는 소비자들이 움직이고 있다.

삼성전자는 이번 행사에서 제품 구매 금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급하고, 군인·경찰·소방·교정 공무원 등 K-히어로 고객에게 추가 10%를 더해 총 30% 상당의 혜택을 제공하고 있다. 고물가와 제품 가격 부담으로 미뤄졌던 혼수·육아·효도 가전 수요가 행사 혜택을 계기로 실제 구매로 이어지고 있다는 평가가 나온다.

[AI 일러스트=김정인 기자]

◆ 제복공무원 단톡방서 번진 30% 혜택

23일 업계에 따르면 삼성전자가 지난 8일부터 진행 중인 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'이 제복공무원 가족들 사이에서 가전 교체 수요를 자극하고 있다.

행사 자체는 삼성전자 직영 매장을 포함해 전국 온·오프라인 1000여 곳 매장에서 진행되고 있다. 전국 400여 삼성스토어를 비롯해 전자랜드·하이마트 등 가전 양판점, 이마트·홈플러스·코스트코 등 대형마트, 백화점 내 삼성전자 매장과 삼성닷컴, 네이버쇼핑, 쿠팡, 지마켓, 11번가 등 주요 온라인 쇼핑몰에서 혜택을 받을 수 있다.

이 가운데 제복공무원 가족들 사이에서 특히 관심을 끄는 대목은 K-히어로 추가 혜택이다. 삼성전자는 군인과 경찰·소방·교정 공무원 등 K-히어로 고객에게 기본 20% 디지털 온누리상품권 환급에 추가 10% 혜택을 더해 총 30% 상당의 혜택을 제공한다.

한 경찰 가족은 "보통 '행사한다'고 먼저 알리는 분위기는 아니지만 내부망 공지로 혜택을 접한 뒤 단체 대화방에서 '삼성 제품을 써본 사람이 있느냐', '이번에 30% 환급해준다는데 바꿔보려 한다'는 식의 이야기가 나왔다"고 말했다.

◆ 냉장고부터 갤럭시워치까지…생활형 수요 움직여

이번 행사는 고가 가전일수록 혜택 체감이 크다는 점에서 냉장고와 에어컨 등 대형 가전 교체 수요를 자극하고 있다. 여기에 로봇청소기와 인덕션 같은 생활·주방가전, 갤럭시워치 등 모바일 기기까지 관심 품목이 넓어지는 모습이다.

특히 결혼을 앞둔 예비부부나 부모님 댁 가전을 바꾸려는 수요도 움직이고 있다. 고물가로 혼수 가전이나 대형 가전 구매를 미뤄왔던 소비자들이 행사 기간을 계기로 구매 시점을 앞당기는 것이다.

삼성전자 모델이 AI 기반의 고도화된 식재료 관리 기능을 제공하는 2026년형 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고를 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

실제 경찰 가족들 사이에서도 구매 사례가 나온 것으로 파악됐다. 한 경찰 가족은 "실제로 구매 직전까지 갔고, 결혼을 앞둔 예비 경찰 부부는 냉장고와 에어컨 등을 이번 혜택으로 구매했다"며 "본가 에어컨을 바꿔주는 등 주변 경찰 지인들도 구매를 알아보는 분위기"라고 말했다.

그는 "경찰 월급만으로는 대형 가전을 교체하는 게 부담스러운 만큼 이런 환급 행사나 복지성 혜택이 있을 때 필요한 제품을 알아보는 경우가 많다"며 "30% 상당 혜택은 실제 구매를 고민하게 만들 만큼 체감이 됐다"고 덧붙였다.

삼성전자의 AI 구독클럽과 연계한 수요도 이어지고 있다. 행사 기간 노트북·태블릿을 AI 구독클럽 4년형으로 구매할 경우 20% 환급과 함께 6개월 구독료 상당의 멤버십 포인트를 추가로 받을 수 있다. 로봇청소기 등 일부 가전 역시 구독 상품을 활용하면 구독료 지원 혜택을 받을 수 있어 초기 구매 부담을 낮출 수 있다.

◆ 온누리상품권 환급, 생활비 절감 효과로 체감

이번 행사에서 눈에 띄는 특징은 현금 할인 대신 디지털 온누리상품권 환급 방식을 택했다는 점이다. 일각에서는 상품권 환급 방식의 체감도가 낮을 수 있다는 시각도 있지만, 실제 소비자들 사이에서는 생활비 절감 효과로 받아들이는 분위기도 나타난다.

경찰 가족은 "요즘은 병원비나 마트, 식당에서도 온누리상품권으로 결제가 되기 때문에 아이를 키우는 집들이 좀 더 호응하는 느낌"이라고 말했다.

삼성전자 모델이 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기 등 가전을 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 이번 행사를 반도체 성장의 성과를 국민과 나누고, 지역 소상공인과 중소기업과의 상생으로 이어지도록 기획했다는 입장이다. 소비자가 삼성전자 제품 구매로 받은 혜택을 디지털 온누리상품권 형태로 사용하면 전통시장과 지역 상권 소비로 연결될 수 있다는 취지다.

행사 참여처에서 제품을 구매한 고객은 오는 9월 30일까지 삼성닷컴을 통해 디지털 온누리상품권을 신청하면 된다. 구매처와 주문번호 등 구매 정보를 입력하고 제품 명판 사진, 거래 내역서, 영수증 등을 제출해야 한다. 디지털 온누리상품권은 신청 완료 후 약 2주 뒤부터 순차적으로 신청자 명의의 '디지털온누리' 앱으로 지급된다.

kji01@newspim.com