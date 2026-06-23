삼성전자 감사 페스티벌, 구매액 20% 온누리상품권 지급 시작

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 23일 감사 페스티벌 상품권 지급을 시작했다.
- 행사 고객은 24일부터 디지털 온누리상품권을 받는다.
- 삼성 제품 구매자에 20%, K-히어로는 10%를 더 준다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌' 참여 고객을 대상으로 디지털 온누리상품권 지급을 시작했다고 23일 밝혔다.
행사는 지난 8일부터 4주간 진행되며, 참여 고객들은 이르면 오는 24일부터 순차적으로 상품권을 받는다. 삼성 제품을 구매하는 고객 전원에게는 구매 금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 지급한다. 군인·경찰·소방·교정공무원 등 'K-히어로'에게는 추가로 10%의 혜택을 제공한다.
상품권을 받으려면 행사 기간 내 삼성전자 제품을 구매한 후 9월 30일까지 삼성닷컴 홈페이지에서 삼성전자 멤버십에 가입해야 한다. 구매 품목과 구매처, 모델코드, 시리얼 번호 등을 입력하면 신청일로부터 약 2주 후부터 '디지털 온누리' 앱에 상품권이 지급된다. 고객들은 미리 모바일에서 앱을 다운받아 회원가입을 완료해야 한다.
온누리상품권은 전통시장, 골목 소상공인 상점, 편의점 등에서 현금처럼 사용 가능하다. 앱에서 'QR 결제'를 선택해 가게의 QR 코드를 스캔하거나, 등록한 체크카드 또는 신용카드로 온누리 가맹점에서 결제하면 자동으로 상품권 잔액이 사용된다. 다만 연매출 30억 원을 초과하는 점포와 병·의원, 한의원, 법무·회계 관련 서비스업 등 33개 제한 업종에서는 사용할 수 없다. 사용 가능한 가맹점은 디지털 온누리 앱이나 온누리상품권 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
kji01@newspim.com