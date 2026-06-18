삼성전자, 59만원대 '갤럭시 A37 5G' 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대화면, 어썸 인텔리전스 탑재

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 오는 19일 '갤럭시 A37 5G'를 국내 출시한다고 18일 밝혔다.

신제품은 6.7형 슈퍼 아몰레드 디스플레이를 탑재했으며, 최대 120Hz 주사율을 지원한다. 후면에는 5000만 화소 광각, 800만 화소 초광각, 500만 화소 접사 카메라 3개를 장착했다. 광각 카메라는 1.0마이크로미터 픽셀 센서를 적용해 저조도 환경에서도 밝은 촬영을 지원하며, 광학식 손떨림 보정(OIS) 기능도 갖췄다.

삼성전자 모델들이 새롭게 출시한 '갤럭시 A37 5G'를 소개하는 모습. [사진=삼성전자]

배터리는 5000mAh 용량으로, 초고속 충전 2.0 연결 시 30분 만에 최대 60% 충전이 가능하다. IP68 등급의 방수·방진 성능을 적용했으며, 최대 6회의 운영체제(OS) 업그레이드와 6년간의 보안 업데이트를 지원한다.

갤럭시 A시리즈 전용 모바일 AI인 어썸 인텔리전스를 탑재했다. '인공지능(AI) 지우개' 기능으로 사진 내 불필요한 피사체를 제거할 수 있으며, '편집 제안' 기능은 AI가 이미지를 분석해 해상도 개선과 그림자 제거 등을 제안한다. '텍스트 변환' 기능은 녹음된 음성을 텍스트로 변환해 회의 내용 검토나 강의 복습에 활용할 수 있다.

삼성전자 모델들이 '갤럭시 A37 5G'의 6.7형 디스플레이로 콘텐츠를 즐기는 모습. [사진=삼성전자]

가격은 59만8400원이며, 삼성스토어와 삼성닷컴, 이동통신사 온·오프라인 매장에서 구매할 수 있다. 색상은 어썸 라벤더, 어썸 화이트, 어썸 차콜 3가지다.

삼성전자는 출시 기념으로 9월 30일까지 구매 및 개통한 고객에게 '윌라 2개월 구독권'을 제공한다. 또한 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌' 행사 대상 제품으로 지정돼 구매자는 결제 금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 이 혜택은 다음달 5일까지 진행된다.

'갤럭시 A37 5G' 제품 사진. [사진=삼성전자]

kji01@newspim.com