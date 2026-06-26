현석, '최애의 사원' 합류…본격 배우 행보

8월 3일 tvN서 첫 방송

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 현석이 새 소속사 매니지먼트 런과 전속계약을 체결한 데 이어 tvN 새 드라마 '최애의 사원' 출연까지 확정하며 배우로서 활동에 속도를 낸다.

tvN 드라마 '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 된 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스로, 현석은 아이돌 출신다운 다채로운 매력과 자연스러운 연기력을 바탕으로 활력을 불어넣을 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 현석. [사진=매니지먼트런] 2026.06.26 moonddo00@newspim.com

다양한 작품들에 출연해 연기 경험을 쌓고 배우로서의 가능성을 인정받은 현석은 극중 남다름(김혜준)의 최애 아이돌 그룹 'D.N.X'의 리더 '혁'으로 활약한다. 누구보다 팀에 대한 깊은 애정과 책임감이 강한 인물로, 큰 키와 눈에 띄는 비주얼은 물론 든든한 리더십으로 'D.N.X'의 중심을 지키며 '최애의 사원'을 더욱 빛낼 예정이다.

특히 그룹 활동을 통해 일찌감치 글로벌 팬덤을 구축한 현석은 이번 작품을 통해 새로운 도전에 나서는 만큼 국내외 팬들의 기대를 한몸에 받고 있다. 아이돌을 넘어 배우로서 자신의 색깔을 만들어 나가고 있는 그가 '최애의 사원'을 통해 배우로서 어떠한 성장을 보여줄지 또한 관심이 집중된다.

한편, 현석은 오는 8월 3일 저녁 8시 50분 tvN 드라마 '최애의 사원' 첫 방송 소식에 이어 현재 차기작 촬영에 매진하며 바쁜 행보를 이어가고 있다.

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