CIX 출신' 현석, 하이앤드 합류…차기작 앞두고 팬 소통 강화

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 CIX 출신 배우 현석(윤현석)이 팬덤 플랫폼 하이앤드(HIAND)에 합류하며 팬들과의 소통을 한층 강화한다.

현석은 그룹 CIX 출신으로, 가수 활동과 함께 연기에도 꾸준히 도전해온 배우다. 2021년 웹드라마 '일진에게 반했을 때'를 시작으로 EBS '네가 빠진 세계', 웨이브 드라마 '이사장님은 9등급', 웹드라마 '여행에서 로맨스를 만날 확률 시즌3.5', 티빙 숏 오리지널 '나, 나 그리고 나' 등에 출연하며 배우로서의 입지를 차근차근 다져왔다. 최근 '매니지먼트 런'에 새 둥지를 틀며 본격 배우로 전향했으며 내년 공개 목표로 차기작을 확정 지어 활발한 연기 활동을 이어 나갈 계획이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 현석. [사진=매니지먼트런] 2026.06.12 moonddo00@newspim.com

하이앤드 입점과 동시에 현석의 전용 라운지와 DM(다이렉트 메시지) 서비스가 함께 오픈된다. 라운지를 통해 활동 소식과 일상의 소소한 순간을 팬들과 나누고, DM으로는 더욱 직접적이고 개인적인 방식으로 소통을 이어갈 계획이다. 본격적인 활동을 앞두고 하이앤드를 통해 팬들과 더욱 활발하게 소통을 이어갈 그의 행보에 기대가 모이고 있다.

하이앤드는 현석의 입점을 기념한 두 가지 이벤트를 진행한다. 먼저, DM 12개월 기간형 이용권 구매 고객을 대상으로 포토카드 증정 이벤트가 진행된다. 해당 이용권은 하이앤드 웹에서 구매할 수 있으며, 기존 월 정기결제 대비 할인된 금액으로 제공될 예정이다. 12일부터 18일까지 이용권을 구매한 고객에게는 현석의 미공개 실물 포토카드가 한정 증정된다.

이와 함께 DM 인증 이벤트도 진행된다. DM 이용권을 보유한 이용자라면 누구나 참여할 수 있으며, 참여한 고객에게는 디지털 리워드가 제공된다. 각 이벤트에 대한 자세한 내용은 6월 12일 오픈되는 현석의 하이앤드 라운지를 통해 확인할 수 있다.

한편, 현석의 합류로 라인업을 강화한 하이앤드는 2024년 애플리케이션 출시 이후 지속적인 배우 영입으로 플랫폼의 위상을 높이고 있다.

moonddo00@newspim.com