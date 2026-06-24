강훈·김혜준·차우민, 설렘폭발 삼각 로맨스…'최애의 사원' 첫 대본리딩

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'이 강훈, 김혜준, 차우민, 신유나(ITZY)의 싱그러운 케미가 돋보인 첫 대본리딩 현장을 공개했다.

오는 8월 3일 저녁 8시 50분에 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최애의 사원 대본 리딩 현장. [사진=tvN] 2026.06.24 moonddo00@newspim.com

글로벌 누적 조회수 6억 6천만 뷰를 기록할 만큼 전 세계적인 인기를 얻었던 네이버웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 하며 대세 스타 강훈(강하기), 김혜준(남다름), 차우민(이찬), 신유나(ITZY)(윤초이)가 뭉쳐 관심을 모으고 있다. 이런 가운데 공개된 대본리딩 현장에서는 삼각 로맨스 속 핵심 인물로 합을 맞출 배우들의 싱그러운 에너지를 엿볼 수 있어 기대감을 높이고 있다.

이날 현장에는 박지현, 정다형 감독과 이 영, 김지안 작가를 비롯해 '최애의 사원'을 함께 만들어갈 배우들이 모두 모였다. "'최애의 사원' 파이팅"이라는 힘찬 구호와 함께 대본리딩이 시작되자 이들은 각자 맡은 캐릭터에 녹아든 채 화기애애한 웃음 속에서 합을 맞춰나갔다.

강훈은 일에서는 칼 같지만 사랑 앞에서는 마냥 서툰 강하기 캐릭터를 맡아 카리스마와 다정함을 넘나드는 목소리로 설렘을 배가시켰다. 특히 좋아하는 상대 앞에서 어딘지 모르게 어색해지는 강하기의 순수한 모습을 소소한 제스처로 표현해 웃음을 안겼다.

최애의 사원이 되고픈 신입사원 남다름 역의 김혜준은 해맑고 발랄한 목소리로 현장에 활기를 불어넣었다. 특히 잘생긴 상사와 오래된 최애 사이에서 흔들리는 마음을 목소리의 떨림과 귀여운 손짓으로 드러내며 남다름 캐릭터의 좌충우돌 오피스 라이프를 상상하게 했다.

차우민은 남다름(김혜준)의 최애 아이돌 이찬 역을 맡아 현장에 모인 이들의 심장을 뛰게 하며 타고 난 아이돌미를 한껏 발산했다. 남다름의 영원한 아이돌인 D.N.X 멤버들과 함께 합을 맞춰 단체 인사를 선보이며 모두를 D.N.X에 입덕하게 만들었다.

무엇보다 남다름과 강하기, 이찬 사이 미묘한 감정선을 그려내는 세 배우의 연기 시너지가 시선을 사로잡았다. 신입사원 남다름과 대표 강하기가 티격태격하는 동안 두 사람 사이에 남다름의 최애 이찬이 얽히기 시작하면서 묘한 설렘을 예고했다. 강훈, 김혜준, 차우민은 아기자기한 대사들을 맛깔스럽게 주고받으며 유쾌한 호흡으로 청춘 로맨틱 코미디 특유의 밝고 싱그러운 분위기를 기대케 했다.

그런가 하면 신유나는 삼각 로맨스에 신선한 긴장감을 더했다. 타고난 미모를 가진 모태 미녀 배우 윤초이 역을 자연스럽게 연기하며, 수줍은 미소와 서늘한 눈빛을 오가는 윤초이 캐릭터의 두 얼굴을 개성있게 표현했다.

이러한 배우들의 열정에 힘입어 대본리딩 현장에는 시종일관 웃음꽃이 만개했다. 배우들은 작품 속 아이돌 그룹 D.N.X가 등장하는 장면에서 연신 멤버들의 이름을 부르며 콘서트 분위기를 조성하는가 하면 기억에 남는 대사와 신조어에 대해 대화를 나누기도 했다. 이에 첫 리딩부터 파이팅 가득했던 '최애의 사원' 첫 방송이 기다려진다.

로맨틱 코미디가 고픈 시청자들의 마음에 덕통사고를 일으킬 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 오는 8월 3 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.

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