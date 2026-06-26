리가켐바이오, 국민성장펀드 5000억 투자 유치…오리온도 참여

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국민성장펀드 바이오 기업 직접 투자 첫 사례

조달 자금, 후기 임상 등에 투자 예정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 리가켐바이오가 국민성장펀드로부터 5000억원 규모의 직접 지분투자를 유치했다. 국민성장펀드가 상장사와 바이오 기업에 직접 투자한 첫 사례다.

이번 투자는 첨단전략산업기금 2500억원과 최대주주 오리온 및 국내 기관투자자 2500억원으로 구성된다. 발행 형태는 전환사채(CB) 1700억원과 전환우선주(CPS) 3300억원이다.

[로고=리가켐바이오사이언스]

리가켐바이오는 이번 선정이 항체약물접합체(ADC) 원천기술과 글로벌 신약개발 역량이 국가 차원의 핵심 전략자산으로 인정받은 의미를 갖는다고 밝혔다. 국민성장펀드는 첨단전략산업 육성을 위해 5년간 총 150조원 규모로 조성되는 정부 주도 펀드다.

조달 자금은 핵심 파이프라인의 후기 임상 2·3상을 자체 수행할 수 있는 역량 확보와 차세대 ADC 플랫폼 등 미래 성장동력 확보에 활용될 예정이다.

리가켐바이오는 이번 투자가 기존 기술이전(L/O) 전략을 바꾸는 것은 아니라고 강조했다. 기존 기술이전 전략을 유지하면서 가치가 높은 핵심 파이프라인에 한해 후기 임상까지 직접 수행할 수 있는 선택지를 추가로 확보하는 것이라는 설명이다.

회사는 보유 파이프라인이 많고 매년 3~5개의 신규 임상 진입이 예상되는 만큼 모든 파이프라인을 자체 개발하는 것은 현실적으로 어렵다고 밝혔다. 이에 따라 기술이전을 통해 연구개발 재원과 현금흐름을 확보하는 기존 전략을 유지하면서 전략적 우선순위가 높은 파이프라인에 대해서만 후기 임상을 직접 수행할 예정이다.

주주가치 보호 방안도 제시했다. 발행가는 자본시장법상 산정 방식에 따라 결정됐으며 별도 할인율은 적용하지 않았다. 전환우선주는 1년간 보호예수, 전환사채는 1년간 권면분할 금지가 적용되며 전환권 행사도 발행 후 24개월 이후부터 가능하다.

또 정책자금인 국민성장펀드는 의결권이 제한돼 경영에 관여하지 않으며 이사회 구성 등 기존 의사결정 체계에도 변화가 없다.

리가켐바이오는 현재 약 4500억원의 현금을 보유하고 있다. 이는 기존 사업과 진행 중인 파이프라인 운영을 위한 자금으로 활용하며 이번에 유치한 5000억원은 후기 임상과 허가, 상업화까지 이어지는 장기 전략 투자를 위한 자금으로 쓰일 전망이다.

sykim@newspim.com