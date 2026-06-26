서울시, '더 아름다운 결혼식' 첫 예식 연출비 최대 300만원 지원

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 결혼식장 지원 사업 '더 아름다운 결혼식' 신규 장소에서 처음 결혼식을 올리는 예비 부부에게 첫 예식 연출비와 첫 웨딩촬영비를 지원한다고 26일 밝혔다.

서울시는 지난 2023년부터 서울 곳곳의 시설에서 결혼할 수 있도록 하는 '더 아름다운 결혼식' 사업을 추진 중이다. 지난해 6월 결혼식장으로 활용할 시설을 25개소에서 61개소로 확대해 시민들에게 개방하고 있다.

남산-한남-웨딩가든 [사진=서울시]

신규 발굴 공간에서 처음으로 결혼식을 올리는 예비부부에게 연출비 최대 300만원을 지원한다. 신규로 발굴된 공간 등은 예식 사례가 없다 보니 예비부부들이 예약을 주저하고 있다. 이에 이용사례를 확대하겠다는 취지다.

대상 결혼식장은 SETEC 컨벤션홀, 서울숲 설렘정원 등 올해 아직 결혼식이 열리지 않은 35개소다. 올해 7월 이후 예식자부터 공모를 통해 26쌍을 선정해 지원한다.

첫 예식 연출 지원'이벤트에 참여를 원하는 예비부부는 더 아름다운 결혼식 예약 후 26일~7월 8일까지 누리집에 연결된 신청 폼을 통해 신청하면 된다. 신청자가 없는 장소에 대해서는 내달 13일까지 수시로 모집할 예정이다.

서울시는 기존에 결혼식장으로 개방하고 있는 시설 중 일부를 웨딩 촬영지로 개방한다. 우선 ▲남산 한남 웨딩가든 ▲서울수상레포츠센터 루프탑 ▲남산 호현 웨딩가든 ▲카페마루 웨딩홀 ▲문학의집 서울(산림문학관) 등 5곳을 시범 운영한 뒤, 점차 대상지를 확대한다. 오픈 이벤트로 각 장소별로 예비부부 한 쌍에게 촬영·연출비 최대 100만원을 지원하는 '첫 웨딩촬영 이벤트'를 실시한다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 "이번 이벤트를 통해 더 많은 예비부부들이 다양한 도시공간의 새로운 매력을 발견하기를 바란다"며 "앞으로도 결혼식 등으로 적합한 공간을 더욱 확대해 나감으로써 예비부부들이 결혼식장 예약난을 해소하는데 도움이 되고 합리적이고 특색있는 결혼식 문화 확산에도 기여하기를 기대한다"고 말했다.

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