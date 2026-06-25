러브버그 대발생 예상에…서울시, 첫 살수드론 도입

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 올여름 붉은등우단털파리(러브버그) 대발생이 예상됨에 따라 서울시가 친환경 살수드론을 처음으로 도입한다.

서울시는 올해 러브버그 발생 집중 시기로 예측되는 6월 중순 이후부터 7월 초순을 대비해 일일 모니터링을 강화하고 민원 다발지역 중심 현장 대응체계도 강화한다고 25일 밝혔다.

러브버그 살수드론 [사진=서울시]

러브버그는 사람을 물거나 질병을 옮기지는 않지만 짧은 기간 대량 발생해 시민 불편을 유발하는 곤충이다. 서울 내 러브버그 민원발생건수는 ▲2022년 4418건 ▲2023년 5600건 ▲2024년 9296건으로 크게 늘었다가 2025년 5282건으로 줄었다. 올해는 1515건 수준이다.

서울시는 러브버그가 낙엽과 유기물을 분해하는 등 생태계에서 수행하는 역할을 고려해 살충제 살포보다는 친환경 방제 방식에 중점을 두고 완전 박멸보다는 시민 불편을 최소화하기 위한 개체 수 감소에 중점을 두고 대응한다.

이에 따라 서울시는 올해 처음으로 친환경 살수드론을 활용한 현장 대응에 나서기로 했다. 불암산, 수락산 등을 중심으로 총 4회 시범 운영하며, 추후 대량 발생 지역에 대한 효과를 검증할 예정이다.

가장에서 쉽게 대처할 수 있는 방안으로는 ▲야간 조명 사용 최소화 ▲문틈 및 방충망 점검 ▲벌레 사체가 쌓이기 전 신속한 세차 ▲어두운색 계열의 옷 착용 등 생활수칙이 있다.

조영창 서울시 시민건강국장은 "러브버그 대응의 목표는 박멸이 아니라 시민 불편을 최소화하는 것"이라며 "발생 예측부터 유충 관리, 현장 대응까지 단계별 관리 체계를 고도화해 보다 효과적이고 지속 가능한 서울형 방제모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com