서울시, 여름 맞이 한강 수영장·물놀이장 개장

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 시민들이 시원하게 여름을 날 수 있도록 한강 야외수영장과 물놀이장을 개장한다.

서울시다 뚝섬·여의도 수영장과 잠실·광나루·난지·양화 물놀이장 총 6곳을 오는 19일~8월30일까지 73일간 동시 개장한다고 18일 밝혔다.

여의도 수영장 전경 [사진=서울시]

수영장과 물놀이장은 7월 3일~8월 30일까지 59일 동안 쉬는 날 없이 매일 오전 9시부터 오후 10시까지 야간에도 의 문을 연다.(광나루·양화는 오후 6시까지) 다만, 태풍이나 집중호우, 미세먼지 경보·초미세먼지 비상저감조치 발령 등 기상 및 공기질 악화 시에는 운영이 중단된다.

수영장 이용 요금은 ▲어린이 3000원 ▲청소년 4000원 ▲성인 5000원이고, 물놀이장 요금은 ▲어린이 1000원 ▲청소년 2000원 ▲성인 3000원이다. 6세 미만은 무료다. 다둥이행복카드 소지자(카드에 등재된 가족 포함), 65세 이상 어르신, 장애인복지법에 따른 장애인 및 보호자 1명(1~3급 해당) 국가유공자에 대해서는 증명할 수 있는 증빙서류(신분증, 등록증, 가족관계증명서, 의료보험증, 모바일 신분증 등)를 제출할 경우 입장료의 50%를 할인받는다.

올해는 CC(폐쇄회로)TV 138대를 설치하고 외국인을 위한 영어 안내판을 42개를 설치했다. 또 시설 운영 기간 점검반(2인/1조)을 통해 매일 탁도·소독제·pH(산도) 간이 수질검사를 실시하고, 매주 보건환경연구원에 정밀검사를 의뢰해 대장균 수치를 확인할 방침이다. 안전요원 총 58명을 배치하고, 의무실에는 간호조무사가 상주한다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강 수영장·물놀이장은 서울 도심에서 가장 가까운, 일상 속 최적의 피서지"라며 "서울시는 시민 여러분과 국내외 관광객들이 한강에서 안전하고 즐거운 여름을 날 수 있도록 수질과 안전, 가격관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com