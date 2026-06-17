서울시, 여의도 한강공원서 '2026 물빛무대 워터 페스티벌' 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 이번 주 토요일 여의도 한강공원에서 시민 누구나 즐길 수 있는 페스티벌이 열린다.

서울시 미래한강본부는 오는 20일 오전 11시~오후 6시까지 여의도 한강공원 물빛무대에서 도심형 워터 페스티벌 '2026 물빛무대 워터 페스티벌'을 연다고 17일 밝혔다.

[사진=서울시]

이번 행사는 물놀이와 문화공연이 결합된 참여형 콘텐츠로 구성됐으며, 행사장은 '워터존', '공연존' 등 수변 공간을 활용해 꾸며졌다. 워터존은 대형풀장과 대형·중형 워터슬라이드, 워터롤러, 낚시풀장 등 각종 시설이 마련됐다. 공연존에서는 퍼포먼스 팀 헥시아(HEXIA), DJ 소미 등의 무대가 펼쳐진다.

참여를 희망하는 시민은 사전 예약 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 행사 당일 현장 접수도 가능하다. 자세한 사항은 물빛무대 워터 페스티벌 운영사무국으로 문의하면 된다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "물빛무대 워터 페스티벌은 시민들이 도심 속 한강에서 물놀이와 문화공연을 함께 즐길 수 있는 참여형 여름축제"라며 "앞으로도 한강만의 매력을 살린 다양한 문화·관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 여의도 물빛무대를 누구나 찾는 세계적인 수변문화공간으로 만들어 가겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com