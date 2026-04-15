서울시, 광나루한강공원에 피클볼 전용 구장 조성

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예약 시스템 통한 이용 가능…체육 인프라 지속 확충

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 광나루한강공원에 라켓 스포츠 피클볼 전용 구장을 마련했다고 15일 밝혔다. 오는 16일부터 시민 누구나 이용할 수 있다.

피클볼은 테니스, 배드민턴, 탁구의 장점을 결합한 라켓 스포츠다. 이번 광나루한강공원에 조성된 피클볼 전용 구장은 총 14면 규모로 구성됐다.

광나루한강공원에 조성된 피클볼 전용 구장 [사진=서울시]

서울시는 지난달 29일 피클볼장 개장식을 개최한 후 운영자 선정과 시설 점검을 마무리하는 등 정식 운영을 위한 준비를 완료했다. 정식 운영을 앞두고 예약 시스템 점검과 현장 운영 준비도 병행했다.

피클볼장에는 시민들의 안전과 편의를 고려한 다양한 부대시설도 함께 마련됐다. 코트 주변에는 ▲그늘막 ▲벤치 ▲식수대 ▲안전 펜스 등을 설치했다.

피클볼장 이용은 서울시 공공서비스예약 누리집을 통해 선착순으로 신청할 수 있다. 구체적인 예약 일정과 이용 방법은 공공서비스예약 누리집을 통해 안내될 예정이다.

박진영 미래한강본부장은 "광나루한강공원 피클볼장은 시민들이 한강에서 새로운 생활체육을 즐길 수 있도록 마련한 공간"이라며 "앞으로도 시민들이 건강하고 활기찬 여가를 보낼 수 있도록 다양한 체육 인프라를 지속적으로 확충해 나가겠다"고 밝혔다.

100wins@newspim.com