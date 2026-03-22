서울 광나루에 생활체육시설 '피클볼장' 개장

오는 28·29일 가족 피클볼대회 개최

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 시민 여가 수요와 최신 스포츠 트렌드를 반영해 조성한 '광나루 피클볼장'의 개장을 기념해 '가족 피클볼대회'를 개최한다고 22일 밝혔다. 대회는 오는 28일, 29일 양일간 열린다.

피클볼은 테니스, 배드민턴, 탁구의 장점을 결합한 스포츠다. 이번에 신설된 광나루 피클볼장은 광나루한강공원 안내센터 인근 축구장 옆에 조성된 생활체육 시설이다. 피클볼 코트 14면과 관리사무소, 대기실, 휴게시설 등을 갖춘 약 4000제곱미터(㎡) 규모 공간으로 시민 누구나 쉽게 접근해 이용할 수 있는 체육 공간이다.

[사진=서울시]

대회 첫째 날에는 시민 참여형 사전경기가 진행되며, 둘째 날에는 개장식과 결승전이 진행된다. 행사에는 서울시와 서울시체육회, 피클볼협회 관계자, 동호인 및 시민 등 약 500여 명이 참여한다.

개장식은 29일 오전 10시에 진행되며 ▲개회 및 국민의례 ▲내빈 소개 및 축사 ▲피클볼 소개 ▲개장 테이프 커팅 ▲기념촬영 및 시타 행사 ▲ 특별이벤트경기 등이 이어진다.

행사 기간 동안 시민 누구나 참여할 수 있는 다양한 프로그램도 운영된다. 가족 단위 참가자를 위한 '3세대 가족 피클볼', 초보자 중심의 'Easy 피클볼', 외국인 참여 프로그램인 '글로벌 피클볼' 등 다양한 분야의 경기가 진행된다. 현장에서는 ▲피클볼 체험 프로그램 ▲레슨 프로그램 ▲포토존 및 이벤트존 ▲SNS 해시태그 이벤트 등 시민 참여형 프로그램도 운영된다.

피클볼대회는 동호인 부문 남자복식·여자복식·혼합복식과 가족팀, 글로벌팀 등 다양한 방식의 경기로 운영된다. 대회 참가를 희망하는 팀은 사전 신청을 통해 참여할 수 있으며, 참가 신청은 공식 접수 웹페이지를 통해 받는다.

행사장에는 피클볼의 역사와 경기 규칙 등을 소개하는 '피클볼 스토리존'과 시민들이 직접 장비를 체험할 수 있는 체험존이 마련된다.

서울시는 행사 기간 동안 참가자와 관람객의 안전을 위해 사전 점검과 현장 대응 체계를 갖춘 안전관리 계획을 마련했다.

박진영 미래한강본부장은 "광나루 피클볼장은 시민들이 쉽게 즐길 수 있는 새로운 생활체육 공간으로 조성됐다"며 "이번 개장행사를 통해 많은 시민이 피클볼의 매력을 체험하고 가족과 함께 건강한 여가 활동을 즐길 수 있기를 기대한다"고 전했다.

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